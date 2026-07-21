Zidane tente de contourner les règles pour faire venir Barthez en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour l’accompagner en équipe de France, Zinedine Zidane veut compter sur Fabien Barthez dans un rôle de consultant. Problème, l’ancien gardien champion du monde en 1998 ne possède pas (encore) le certificat d'entraîneur de gardien de but (CEGB). Le futur sélectionneur ferait en sorte de régler ce problème en privé.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir Zinedine Zidane retrouver officiellement l’équipe de France. Après quatorze années à la tête des Bleus, Didier Deschamps va laisser sa place à son ancien coéquipier de l'épopée 1998. « J’avais dit que j'attendais la fin de la Coupe du monde pour respecter le travail de Didier et de son équipe. D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier », annonçait samedi soir Philippe Diallo, président de la FFF, au micro de beIN Sports.

Fabien Barthez n’a pas de diplôme Et Zidane ne sera pas le seul héros de 1998 à retrouver l’équipe de France. En plus de Bernard Diomède, actuellement à la tête des U20 tricolores et pressenti pour devenir analyste-observateur-superviseur, Fabien Barthez devrait figurer dans le staff de Zinedine Zidane en tant que consultant pour les gardiens de but. Mais comme l’explique L’Équipe, l’ancien portier ne possède pas le certificat d'entraîneur de gardien de but (CEGB), alors que la FFF souhaite un staff diplômé, tout comme le futur sélectionneur qui s’est renseigné pour que le « Divin Chauve » puisse obtenir une dérogation et passer cet examen dans un avenir proche.