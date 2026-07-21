Équipe de France - «Zidane voulait le job» : Le problème avec Deschamps qui date de... 14 ans !

14 ans après sa prise de fonction, Didier Deschamps ne sera très bientôt plus le sélectionneur de l’équipe de France. Le nom de son successeur est déjà connu, puisqu’il s’agira de Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier attend son tour depuis plusieurs années et convoitait déjà le poste au moment du départ de Laurent Blanc, en 2012.
Au moment de revenir sur les raisons de son départ, Didier Deschamps a expliqué auprès de M6 que l’environnement « était devenu tellement irrespirable » par rapport à lui qu’il a préféré partir, « pour le bien de l’équipe de France. » Reste à savoir à quoi celui qui a été le sélectionneur des Bleus ces 14 dernières années fait référence, les critiques à son égard, ou bien l’ombre de Zinedine Zidane, son futur successeur, qui plane au-dessus de lui depuis un certain temps.
« Deschamps sait très bien que depuis qu’il a le job, Zidane voulait le job »
« J’ai vu Le Graët en 2014. Et en 2014, il me dit texto : “Zidane est venu me voir pour avoir le poste. Il m’a dit qu’il voulait le poste.” Donc Deschamps sait très bien que depuis qu’il a le job, Zidane voulait le job. Et le problème date de là, depuis le début Deschamps a ça dans la tête », a expliqué Gilles Verdez au micro de RTL, avant que Philippe Sanfourche ne complète : « Ça, je te le confirme, Gilles. Quand il a commencé à savoir que Noël Le Graët ne souhaitait plus continuer avec Laurent Blanc et que des contacts avaient commencé à être pris avec Didier Deschamps, il y a eu une candidature spontanée qui est arrivée sur le bureau de Noël Le Graët, de Zinedine Zidane. »
« Il y a une sorte de concurrence »
« Il y a une sorte de concurrence. Vous avez affaire à deux joueurs qui ont été pour l’un le capitaine de l’équipe de France championne du monde pour la première fois et pour l’autre la star iconique de cette équipe. Donc en fait ce sont les deux hommes forts, les deux grands hommes forts du football français qui l’ont été en tant que joueur et qui le sont devenus ensuite en tant qu’entraîneur pour l’un et sélectionneur pour l’autre », a poursuivi Philippe Sanfourche. « Ce n’était pas encore le cas en 2012, mais Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont un grand respect l’un pour l’autre. Ils ont une histoire commune, l’Italie, la Juve, ils ont grandi ensemble et sont devenus de grands joueurs ensemble. Il y a un respect qui existera toujours, mais ils ont des personnalités différentes. Ils se sont construits, ce sont des hommes forts, qui sont dominants et quelque part il y a eu des clans qui se sont construits, peut-être même un peu malgré eux, autour de l’un et de l’autre. Et quelque part, ils se regardent en chien de faïence depuis des années. »