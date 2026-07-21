Équipe de France - «Zidane voulait le job» : Le problème avec Deschamps qui date de... 14 ans !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

14 ans après sa prise de fonction, Didier Deschamps ne sera très bientôt plus le sélectionneur de l’équipe de France. Le nom de son successeur est déjà connu, puisqu’il s’agira de Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier attend son tour depuis plusieurs années et convoitait déjà le poste au moment du départ de Laurent Blanc, en 2012.

Au moment de revenir sur les raisons de son départ, Didier Deschamps a expliqué auprès de M6 que l’environnement « était devenu tellement irrespirable » par rapport à lui qu’il a préféré partir, « pour le bien de l’équipe de France. » Reste à savoir à quoi celui qui a été le sélectionneur des Bleus ces 14 dernières années fait référence, les critiques à son égard, ou bien l’ombre de Zinedine Zidane, son futur successeur, qui plane au-dessus de lui depuis un certain temps.

« Deschamps sait très bien que depuis qu’il a le job, Zidane voulait le job » « J’ai vu Le Graët en 2014. Et en 2014, il me dit texto : “Zidane est venu me voir pour avoir le poste. Il m’a dit qu’il voulait le poste.” Donc Deschamps sait très bien que depuis qu’il a le job, Zidane voulait le job. Et le problème date de là, depuis le début Deschamps a ça dans la tête », a expliqué Gilles Verdez au micro de RTL, avant que Philippe Sanfourche ne complète : « Ça, je te le confirme, Gilles. Quand il a commencé à savoir que Noël Le Graët ne souhaitait plus continuer avec Laurent Blanc et que des contacts avaient commencé à être pris avec Didier Deschamps, il y a eu une candidature spontanée qui est arrivée sur le bureau de Noël Le Graët, de Zinedine Zidane. »