Zinedine Zidane de retour : Voilà sa grande priorité à son arrivée en équipe de France ?

Présent pour sa présentation au Santiago Bernabeu en 2024, Zinedine Zidane entretient des liens étroits avec Kylian Mbappé selon les sources de L’Équipe. Les deux hommes se connaissent depuis des années et vont collaborer ensemble en équipe de France. Mbappé devrait rester son capitaine et dès le premier rassemblement du futur sélectionneur des Bleus, une grande décision sera prise.
Le changement, c’est maintenant. Pendant des années, certaines voix phares de RMC ont réclamé un nouveau sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Que ce soit l’éditorialiste Daniel Riolo via l’After Foot ou bien le champion du monde Christophe Dugarry par le biais de différentes émissions, ils ont tous deux jugés que le passage de 14 ans de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus était trop long. La Coupe du monde 2026 était la septième et ultime compétition majeure de Deschamps en poste.
Zidane et Mbappé, une relation qu’ils comptent approfondir
Zinedine Zidane va prendre la suite jusqu’à la Coupe du monde 2030. C’est la durée du contrat convenu entre la Fédération française de football et le Ballon d’or 98 si l’on se fie aux informations de L’Équipe. Le quotidien sportif explique ces dernières heures que l’objectif prioritaire de Zidane pour ses premiers pas en tant que sélectionneur de l’équipe de France est de bâtir une relation de confiance avec Kylian Mbappé, son futur capitaine comme l’a fait Didier Deschamps avant lui. Du fait qu’ils partagent le même lieu de résidence à Madrid, les deux hommes pourraient faciliter ce lien.
Zidane va trancher sur le poste de Mbappé
Pour lancer ce nouveau cycle et nouvelle ère en équipe de France, Zinedine Zidane risque de profiter de la trêve internationale du mois de septembre afin de trancher concernant l’utilisation de Kylian Mbappé. Soit dans un rôle axial comme c’est le cas au Real Madrid et en équipe de France sous Didier Deschamps depuis quelque temps. Ou bien un repositionnement dans le couloir gauche où il a brillé pendant plusieurs années…