Zinedine Zidane de retour : Voilà sa grande priorité à son arrivée en équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Présent pour sa présentation au Santiago Bernabeu en 2024, Zinedine Zidane entretient des liens étroits avec Kylian Mbappé selon les sources de L’Équipe. Les deux hommes se connaissent depuis des années et vont collaborer ensemble en équipe de France. Mbappé devrait rester son capitaine et dès le premier rassemblement du futur sélectionneur des Bleus, une grande décision sera prise.

Le changement, c’est maintenant. Pendant des années, certaines voix phares de RMC ont réclamé un nouveau sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Que ce soit l’éditorialiste Daniel Riolo via l’After Foot ou bien le champion du monde Christophe Dugarry par le biais de différentes émissions, ils ont tous deux jugés que le passage de 14 ans de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus était trop long. La Coupe du monde 2026 était la septième et ultime compétition majeure de Deschamps en poste.

Zidane et Mbappé, une relation qu’ils comptent approfondir Zinedine Zidane va prendre la suite jusqu’à la Coupe du monde 2030. C’est la durée du contrat convenu entre la Fédération française de football et le Ballon d’or 98 si l’on se fie aux informations de L’Équipe. Le quotidien sportif explique ces dernières heures que l’objectif prioritaire de Zidane pour ses premiers pas en tant que sélectionneur de l’équipe de France est de bâtir une relation de confiance avec Kylian Mbappé, son futur capitaine comme l’a fait Didier Deschamps avant lui. Du fait qu’ils partagent le même lieu de résidence à Madrid, les deux hommes pourraient faciliter ce lien.