Équipe de France : Zidane prêt à reprendre un combat de Deschamps contre la FFF ?

Entre l’équipe de France et la Fédération française de football, tout n’était pas rose avant le début de la Coupe du monde 2026. Plusieurs sujets de frictions étaient à signaler en coulisses et notamment le cas du chef de la sécurité des Bleus : Mohamed Sanhadji qui était en poste depuis 2004. Proche de l’équipe nationale, mais aussi des anciens comme Zinedine Zidane, il devrait être l’un des premiers sujets abordés entre Zidane et le président de la FFF Philippe Diallo.
Retour en 2022. Kylian Mbappé effectuait un don à Mohamed Sanhadji. L’ancien commandant de police qui est le responsable de la sécurité de l’équipe de France depuis 2004 recevait de l’argent de la part du champion du monde 2018. Une action jugée irrégulière par sa hiérarchie jusqu’à ce que la décision de sa mise en retraite anticipée soit prise. Néanmoins, ses fonctions de chef de la sécurité des Bleus, Sanhadji a pu les occuper jusqu’à la fin de cette Coupe du monde 2026.
L’offre d’’emploi pour le responsable de la sécurité de l’équipe de France est mal passée
Avant le coup d’envoi du Mondial (11 juin-19 juillet), la Fédération française de football avait publié une offre de poste de responsable de la sécurité de l’équipe de France le 29 mai dernier. Ce qui n’avait pas permis d’atténuer les tensions déjà bien ancrées entre la FFF et l’équipe de France selon L’Équipe. Cet épisode se déroulait en parallèle des négociations difficiles au niveau des primes ainsi que des places offertes aux proches des joueurs. Avant le décollage pour les États-Unis, les Bleus affirmaient en interne qu’ils refusaient de partir sans l’officier de sécurité. Si bien le sélectionneur Didier Deschamps que les joueurs.
Comme Deschamps, Zidane veut voir Sanhadji continuer avec l’équipe de France
L’Équipe assure que l’intervention de Didier Deschamps aurait été salvatrice afin de calmer les tensions entre les différentes parties et les ambiguïtés qui sont nées de cette offre d’emploi publiée par la FFF. Il semblerait d’ailleurs qu’on ait pas encore le fin mot de cette histoire. Membre intime du clan Mbappé, mais aussi proche de Zinedine Zidane et de Fabien Barthez qui est pressenti pour faire partie du staff de Zidane, Mohamed Sanhadji ne fait cependant pas l’unanimité à la Fédération française de football. Jean-François Vilotte voudrait le voir partir lorsque Zidane aurait à cœur de le conserver à son arrivée.