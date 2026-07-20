Équipe de France : Zidane prêt à reprendre un combat de Deschamps contre la FFF ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’équipe de France et la Fédération française de football, tout n’était pas rose avant le début de la Coupe du monde 2026. Plusieurs sujets de frictions étaient à signaler en coulisses et notamment le cas du chef de la sécurité des Bleus : Mohamed Sanhadji qui était en poste depuis 2004. Proche de l’équipe nationale, mais aussi des anciens comme Zinedine Zidane, il devrait être l’un des premiers sujets abordés entre Zidane et le président de la FFF Philippe Diallo.

Retour en 2022. Kylian Mbappé effectuait un don à Mohamed Sanhadji. L’ancien commandant de police qui est le responsable de la sécurité de l’équipe de France depuis 2004 recevait de l’argent de la part du champion du monde 2018. Une action jugée irrégulière par sa hiérarchie jusqu’à ce que la décision de sa mise en retraite anticipée soit prise. Néanmoins, ses fonctions de chef de la sécurité des Bleus, Sanhadji a pu les occuper jusqu’à la fin de cette Coupe du monde 2026.

L’offre d’’emploi pour le responsable de la sécurité de l’équipe de France est mal passée Avant le coup d’envoi du Mondial (11 juin-19 juillet), la Fédération française de football avait publié une offre de poste de responsable de la sécurité de l’équipe de France le 29 mai dernier. Ce qui n’avait pas permis d’atténuer les tensions déjà bien ancrées entre la FFF et l’équipe de France selon L’Équipe. Cet épisode se déroulait en parallèle des négociations difficiles au niveau des primes ainsi que des places offertes aux proches des joueurs. Avant le décollage pour les États-Unis, les Bleus affirmaient en interne qu’ils refusaient de partir sans l’officier de sécurité. Si bien le sélectionneur Didier Deschamps que les joueurs.