Equipe de France - «Une belle peau de banane à Zidane» : La sortie de Deschamps qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fin d'histoire qui n'a pas été idylique sur le plan sportif puisque l'objectif de décrocher une troisième étoile mondiale n'a pas été atteint pendant la Coupe du monde 2026. Cependant, bien que les Bleus ont perdu leur demi-finale et le match de la 3ème place, les émotions étaient présentes chez Didier Deschamps qui a bouclé sa dernière danse à Miami après 14 ans en équipe de France. Ses déclarations d'après-match ont eu le mérite de faire dégoupiller Daniel Riolo.

« Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. J’aurais pu, je n’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision. Non, parce que je respecte trop l’équipe de France ». Dans la foulée de sa dernière en équipe de France après 14 années de service, Didier Deschamps expliquait au micro de M6 qu'il aurait pu quitter son poste de sélectionneur des Bleus plus tôt au vu de l'atmosphère délétère qui s'était installée autour de sa personne en équipe de France.

«Allez du balai on t’a assez vu ! 14 ans !» Une déclaration qui n'est pas du tout passée chez Daniel Riolo. Par l'intermédiaire d'un post sur X, l'éditorialiste de RMC n'a pas raté Didier Deschamps qui l'avait attaqué en justice pour diffamation. « Donc Deschamps parle d’atmosphère irrespirable ? Faux, tout le monde était derrière les Bleus. Et il quitte son poste limite forcé ? Mais pardon il voulait le poste à vie ? C’est privatisé ? Incroyable déclaration ! Du coup, allez du balai on t’a assez vu ! 14 ans ! ».