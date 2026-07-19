Équipe de France - «Nous serons liés à vie» : Didier Deschamps reçoit un très beau message d’adieu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir face à l’Angleterre à l’occasion de la « petite finale » de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a dirigé son dernier match à la tête de l’équipe de France. Alors que les hommages se succèdent autour du sélectionneur français, Olivier Giroud a également fait de beaux adieux à son ancien coach.

Le monde du football français va devoir tourner une grosse page. Ce samedi soir, Didier Deschamps, arrivé en 2012 sur le banc de l’équipe de France, a dirigé son dernier match à la tête des Bleus. Si cette rencontre s’est soldée par une défaite folle (4-6) contre l’Angleterre, les hommages se sont multipliés autour du sélectionneur de 57 ans.

« C’est un privilège et une immense fierté d’avoir marqué l’histoire du foot français à vos côtés » Champion du monde en 2018 et icône de l’équipe de France, Olivier Giroud a publié un message touchant sur son compte Instagram. « Nous serons liés à vie. Ces mots que vous avez prononcés dans le vestiaire après le match ce fameux 15 juillet 2018 résonnent encore aujourd’hui dans ma tête ! Je n’oublierai jamais ces 12 années partagées ensemble de passion et d’amour pour ce maillot Bleu. Je suis reconnaissant pour votre confiance, votre volonté de tirer le meilleur de moi-même en me poussant parfois dans mes derniers retranchements ! C’est un privilège et une immense fierté d’avoir marqué l’histoire du foot français à vos côtés avec notre équipe. Une page se tourne, mais ce que vous avez construit restera pour toujours dans l’histoire de l’équipe de France. Merci Coach », a écrit l’attaquant de 39 ans.