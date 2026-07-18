Équipe de France - «Nous avons échoué…» : Mbappé fait de magnifiques adieux à Deschamps

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Didier Deschamps va diriger son dernier match à la tête de l’équipe de France face à l’Angleterre. Quelques heures avant le coup d’envoi de cette « petite finale » de la Coupe du Monde 2026, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

Il y a quatorze ans, Didier Deschamps débarquait sur le banc des Bleus. Ce samedi soir, le sélectionneur tricolore dirigera son dernier match à la tête de l’équipe de France à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde. Quelques heures avant le coup d’envoi de cette rencontre chargée en émotion pour Deschamps, son capitaine, Kylian Mbappé, lui a rendu un vibrant hommage à travers un message poignant publié sur les réseaux sociaux.

« Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué » « Aujourd’hui est ta dernière danse. Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront… », a ainsi écrit Kylian Mbappé avant d’enchaîner sur les adieux auprès de celui qui en mars 2023, l’a nommé capitaine de l’équipe de France.