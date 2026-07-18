Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Grosse décision avec Ousmane Dembélé, c’est confirmé pour Didier Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Angleterre dans le cadre du match de la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Dans ce match sans réel enjeu et pour sa dernière sur le banc des Bleus, Didier Deschamps devrait procéder à une rotation au niveau de son onze de départ. Ousmane Dembélé lui, va démarrer sur le banc.

Suite à son élimination en demi-finale, l’équipe de France va devoir disputer la « petite finale » de cette Coupe du Monde 2026. Ce samedi soir, les Bleus seront opposés à l’Angleterre (23h), dans une rencontre qui sera forcément marquée par la grande dernière de Didier Deschamps. Arrivé sur le banc de la sélection tricolore en 2012, ce dernier tirera sa révérence au coup de sifflet final. Et pour son dernier match en tant que coach des Bleus, Deschamps a décidé de faire des choix forts au niveau de son onze de départ.

Ousmane Dembélé sur le banc face à l’Angleterre Si Kylian Mbappé, en compétition avec Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur de la compétition, devrait être titularisé ce soir face à l’Angleterre, ce ne sera pas le cas d’Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or en titre va démarrer cette rencontre sur le banc comme l’annonce l’Equipe. Maghnes Akliouche devrait démarrer sur le côté droit, tandis que Warren Zaïre-Emery et N’Golo Kanté vont débuter au milieu. Devant, Rayan Cherki et Bradley Barcola pourraient également connaître une titularisation ce soir.