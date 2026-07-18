Coupe du monde 2026 : La punchline de Thomas Tuchel après la blague de Donald Trump sur Harry Kane !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Angleterre se trouvait seulement à quelques minutes d'une finale de Coupe du monde, pour la première fois depuis 1966. 60 ans plus tard, les Three Lions allaient être au plus proche du Graal, mais ont été rattrapés puis battus au tableau d'affichage par l'Argentine en demi-finale du Mondial mercredi (2-1). La tactique défensive prônée en fin de match par Thomas Tuchel a été moquée par le président des Etats-Unis en personne. De quoi permettre à un journaliste d'interroger le sélectionneur anglais qui a retourné la situation en un sarcasme.

Thomas Tuchel a fait face aux journalistes en conférence de presse ces dernières heures avant la petite finale qui oppose ce samedi soir, à 23h heure française, l'Angleterre à l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Un rendez-vous auquel le sélectionneur des Three Lions ne voulait pas prendre part comme il l'affirmé après la demi-finale perdue face à l'Argentine dans les derniers instants mercredi (1-2). Les Anglais ont encaissé deux buts dans les dernières minutes d'une rencontre qu'ils ont terminé avec une composition d'équipe et un schéma tactique très défensif.

«Ils ont pris l'avantage, et ils ont mis leur meilleur joueur en défense» Ce qui a interpellé Donald Trump. Le président des Etats-Unis a signé une sortie que personne n'attendait sur le coaching de Thomas Tuchel avec un joueur qu'il a côtoyé lors d'une partie de golf : le capitaine de la sélection anglaise, à savoir Harry Kane. « Vous avez un grand joueur avec qui j’ai joué au golf, Harry Kane. Je pense que peut-être l'Angleterre a commis une erreur en le mettant comme joueur défensif, mais bon, qu'est-ce que j'en sais sur le foot ? Je veux dire, ils ont pris l'avantage, et ils ont mis leur meilleur joueur en défense, mais qu'est-ce que j'en sais sur le foot et le management ? Ce fut assez inhabituel ».