Les adieux de Deschamps : L'hommage de Tuchel avant France/Angleterre

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Didier Deschamps. Ce samedi soir à Miami, 23h heure française, l'équipe de France disputera le match de la troisième place de cette Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre de Thomas Tuchel. L'occasion pour le coach allemand, présent en conférence de presse, de dresser un portrait élogieux à l'égard de son collègue qui vit sa Last Dance avec les Bleus.

C'est la fin d'une ère en équipe de France. Pendant 14 ans, Didier Deschamps a été le sélectionneur des Bleus depuis la fin de l'Euro 2012. Au fil des années, le coach de la sélection nationale a multiplié les épopées lors des compétitions majeures en commençant par un quart de finale à la Coupe du monde 2014 perdu contre les futurs champions du monde : l'Allemagne. S'en sont suivies deux finales, une ratée contre le Portugal à l'Euro 2016 et une remportée au cours du Mondial 2018.

«Quelle personnalité ! À la fois humble et poli, c'est toujours un plaisir de le voir» Et depuis, deux autres finales ont été jouées par l'équipe de France à la Ligue des nations 2021 et la Coupe du monde 2022. La première a été gagnée et l'autre perdue. Pour cette Coupe du monde 2026 qui faisait office de dernière danse de Didier Deschamps avant qu'il raccroche son costume de sélectionneur, les vice-champions du monde en titre vont devoir se contenter de la petite finale contre l'Angleterre ce samedi à 23h, heure française. La faute à une défaite en demi-finale contre l'Espagne pour les Bleus (0-2) et face à l'Argentine pour les Three Lions (1-2). Collègue sélectionneur de Didier Deschamps qu'il affrontera ce samedi à l'Hard Rock Stadium de Miami, Thomas Tuchel lui a rendu hommage en conférence de presse. « Il a tout gagné comme joueur et comme sélectionneur. Et quelle personnalité ! À la fois humble et poli, c'est toujours un plaisir de le voir ».