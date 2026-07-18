Deschamps quitte les Bleus : Où va-t-il aller après l'équipe de France ?

Ce samedi, Didier Deschamps va diriger l’équipe de France pour la dernière fois de sa carrière à l’occasion de la petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (23h, heure française). Alors que son avenir reste incertain, où voyez-vous le sélectionneur des Bleus par la suite ? C’est notre sondage du jour !
Didier Deschamps imaginait d’autres adieux, avec le rêve de partir en ramenant une troisième étoile à l’équipe de France. Mais c’est au terme d’une petite finale, face à l’Angleterre, que le natif de Bayonne va mettre un terme à son histoire avec les Bleus. « Je sais que le clap de fin est demain. L’équipe de France va me manquer, a confié celui qui a été nommé sélectionneur en 2012. J’ai été là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques et d’autres plus douloureux. Le clap de fin arrive mais la vie continue. Je suis de nature positive. Je sais que la suite sera bien aussi. L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris vingt-cinq ans de ma vie professionnelle. Il reste des souvenirs inoubliables. »
L’Italie, l’Arabie saoudite… Les options pour Deschamps
La « suite » évoquée par Didier Deschamps reste incertaine, tant les options sont nombreuses pour lui. « Je ne m'interdis rien », a-t-il répété lors de ses différentes prises de paroles sur le sujet. L’hypothèse de le voir prendre une autre sélection n’est donc pas exclue, y compris l’Italie, en quête d’un sélectionneur. Une destination qui rappellerait quelques souvenirs au Français, passé en tant que joueur et entraîneur à Turin.
« Je ferai quelque chose d’autre »
Un retour en club est également une option pour le futur ex-sélectionneur des Bleus, cité notamment sur la short-list du Real Madrid avant la nomination de José Mourinho. Cela pourrait avoir lieu en Europe, ou bien ailleurs. Selon Le Parisien, Didier Deschamps aurait laissé entendre, en privé, que l’Arabie saoudite apparaît à ses yeux comme une destination crédible. « Je suis privilégié, j’ai la liberté de choisir l’après. Je ne m’interdis rien, confiait-il avant le début du Mondial auprès de Sud-Ouest. Sans être nostalgique, il n’y a qu’une chose dont je suis sûr : l’équipe de France va me manquer. Elle a fait partie de ma vie quatorze ans d’affilée, puis onze ans avant (comme joueur, NDLR). Je ferai quelque chose d’autre. Aujourd’hui, je ne sais pas quoi, mais je sais que ça sera bien aussi. »
Didier Deschamps aura tout le temps de réfléchir à la question de son avenir dans les prochaines semaines, avec la volonté de prendre son temps. « Jusqu’à présent, toute son attention et toute son énergie étaient tournées vers le Mondial, affirme une source autorisée dans des propos accordés au Parisien. Il n’a rien décidé, rien choisi pour son avenir. »
Alors selon vous ,que va faire Didier Deschamps après l’équipe de France ? À vos votes !