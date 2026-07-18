Deschamps quitte les Bleus : Où va-t-il aller après l'équipe de France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, Didier Deschamps va diriger l’équipe de France pour la dernière fois de sa carrière à l’occasion de la petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (23h, heure française). Alors que son avenir reste incertain, où voyez-vous le sélectionneur des Bleus par la suite ? C’est notre sondage du jour !

Didier Deschamps imaginait d’autres adieux, avec le rêve de partir en ramenant une troisième étoile à l’équipe de France. Mais c’est au terme d’une petite finale, face à l’Angleterre, que le natif de Bayonne va mettre un terme à son histoire avec les Bleus. « Je sais que le clap de fin est demain. L’équipe de France va me manquer, a confié celui qui a été nommé sélectionneur en 2012. J’ai été là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques et d’autres plus douloureux. Le clap de fin arrive mais la vie continue. Je suis de nature positive. Je sais que la suite sera bien aussi. L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris vingt-cinq ans de ma vie professionnelle. Il reste des souvenirs inoubliables. »

L’Italie, l’Arabie saoudite… Les options pour Deschamps La « suite » évoquée par Didier Deschamps reste incertaine, tant les options sont nombreuses pour lui. « Je ne m'interdis rien », a-t-il répété lors de ses différentes prises de paroles sur le sujet. L’hypothèse de le voir prendre une autre sélection n’est donc pas exclue, y compris l’Italie, en quête d’un sélectionneur. Une destination qui rappellerait quelques souvenirs au Français, passé en tant que joueur et entraîneur à Turin.