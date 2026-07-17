Départ de Deschamps : Une date tombe pour l'arrivée de Zidane en équipe de France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, Didier Deschamps va prochainement laisser sa place à Zinédine Zidane. La légende tricolore va prendre la succession de son ancien coéquipier à la tête des Bleus, et ce de manière imminente. Sa nomination officielle devrait en effet se produire avant la fin du mois de juillet. Explications.

Son arrivée est imminente. Attendu depuis plusieurs mois à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane va sauf énorme surprise prendre la succession de Didier Deschamps. Alors que les Bleus vont disputer le match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026 ce samedi soir face à l’Angleterre, en coulisses, la FFF prépare l’intronisation de « Zizou ».

Zidane arrive avant la fin de juillet A en croire les dernières révélations de RMC, l’arrivée officielle de Zinédine Zidane est très proche. Sa nomination devrait être annoncée avant la fin du mois de juillet, et pourrait avoir lieu d’ici la fin de la semaine prochaine selon le média. Pour l’éditorialiste Daniel Riolo, Zidane était le seul profil capable d’endosser ce rôle, et ce dernier va avoir du pain sur la planche.