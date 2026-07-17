Départ de Deschamps : Une date tombe pour l'arrivée de Zidane en équipe de France

Alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, Didier Deschamps va prochainement laisser sa place à Zinédine Zidane. La légende tricolore va prendre la succession de son ancien coéquipier à la tête des Bleus, et ce de manière imminente. Sa nomination officielle devrait en effet se produire avant la fin du mois de juillet. Explications.
Son arrivée est imminente. Attendu depuis plusieurs mois à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane va sauf énorme surprise prendre la succession de Didier Deschamps. Alors que les Bleus vont disputer le match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026 ce samedi soir face à l’Angleterre, en coulisses, la FFF prépare l’intronisation de « Zizou ».
Zidane arrive avant la fin de juillet
A en croire les dernières révélations de RMC, l’arrivée officielle de Zinédine Zidane est très proche. Sa nomination devrait être annoncée avant la fin du mois de juillet, et pourrait avoir lieu d’ici la fin de la semaine prochaine selon le média. Pour l’éditorialiste Daniel Riolo, Zidane était le seul profil capable d’endosser ce rôle, et ce dernier va avoir du pain sur la planche.
« Il n’y a pas d’autre solution »
« Zinedine Zidane en équipe de France ? Ce n’est pas le fait de savoir si c’est le meilleur ou pas. En fait, il n’y a pas d’autre solution. Pour être sélectionneur de l’équipe de France, c’est bien d’avoir une référence au passé. Deschamps était un entraîneur qui avait joué et brillé sous le maillot bleu. À partir du moment où il était devenu entraîneur et qu’en club il avait déjà vécu des expériences intéressantes et réussies, il y avait une forme de logique à le mettre sur le banc de l’équipe de France. Zidane, derrière… Quand vous avez un entraîneur qui est resté 14 ans, un mandat très long et beaucoup trop long. C’est très long et il y a très peu de sélectionneurs qui restent aussi longtemps à la tête d’une équipe », a confié Riolo sur les ondes de RMC.