«Pas le choix», Daniel Riolo balance sur Zidane en équipe de France !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur de l'équipe de France après la petite finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Interrogé sur sa succession, Daniel Riolo a affirmé que Philippe Diallo était dans l'obligation de nommer Zinedine Zidane.

Lié à la FFF jusqu'au 31 juillet, Didier Deschamps va lâcher son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la petite finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, programmée ce samedi soir. Présent dans l'émission Estelle Midi ce jeudi, Daniel Riolo a lâché toutes ses vérités sur sa succession, affirmant que Philippe Diallo était contraint de boucler la signature de Zinedine Zidane.

«À partir du moment où Zidane veut le poste...» « Zinedine Zidane en équipe de France ? Ce n’est pas le fait de savoir si c’est le meilleur ou pas. En fait, il n’y a pas d’autre solution. Pour être sélectionneur de l’équipe de France, c’est bien d’avoir une référence au passé. Deschamps était un entraîneur qui avait joué et brillé sous le maillot bleu. À partir du moment où il était devenu entraîneur et qu’en club il avait déjà vécu des expériences intéressantes et réussies, il y avait une forme de logique à le mettre sur le banc de l’équipe de France. Zidane, derrière… Quand vous avez un entraîneur qui est resté 14 ans, un mandat très long et beaucoup trop long. C’est très long et il y a très peu de sélectionneurs qui restent aussi longtemps à la tête d’une équipe », a déclaré Daniel Riolo, avant de poursuivre son raisonnement.