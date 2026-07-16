Révolution en équipe de France : Zinedine Zidane va régaler deux joueurs du PSG !

Après 14 ans, Didier Deschamps va céder sa place sur le banc de l'équipe de France à Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus va débarquer avec un projet très clair et pourrait même s'appuyer sur deux joueurs du PSG à savoir Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery qui n'ont pas encore en Bleus le statut qu'ils ont avec le club parisien.
Ce sera officiel dans les prochains jours, Zinedine Zidane prendra la succession de Didier Deschamps dont le règne en équipe de France s'achèvera dimanche matin au lendemain du match pour la troisième place contre l'Angleterre après 14 ans. Par conséquent, Zizou peaufine son projet sportif pour l'équipe de France qui devra rebondir après cette élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Espagne (2-0). Et d'après Florent Gautreau, l'ancien numéro 10 des Bleus pourrait d'ailleurs mettre deux joueurs du PSG au cœur de son projet à savoir Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, ce dernier étant très peu utilisé par Didier Deschamps.
Zidane prêt à miser sur Doué et Zaïre-Emery ?
« Cette élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane. Une victoire en Coupe du monde n'aurait pas rendu un grand service à Zidane, parce que derrière, évidemment c'est compliqué de faire mieux, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Donc cette défaite en demi-finale va permettre à Zidane de pouvoir construire sans la pression d'un résultat. Et surtout parce qu'il y a quand même plein de choses positives avec cette équipe. Et il y a beaucoup de joueurs intéressants et qui ont pris d'ampleur. Je pense à la charnière Upamecano-Saliba qui est un maillon fort. Upamecano a été incroyable », lâche-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Je pense aussi à Zaïre-Emery qui a été très très peu utilisé»
« On a quand même un joueur comme Olise dont on a dit qu'il est tombé du ciel et c'est quand même un élément pour un sélectionneur comme Zidane qui peut être capital dans la manière dont il veut faire jouer cette équipe (...) Ce qui est intéressant ce que Zidane pourra s'appuyer sur des joueurs, je pense à Désiré Doué par exemple, je pense à la charnière centrale, je pense à Olise. Il ne part pas de 0. Ce n'est pas comme quand parfois tu changes de sélectionneur et il faut reconstruire, comme après Knysna par exemple où tu te dis qu'on était parti sur un champ de ruine. Par ailleurs, il y a des joueurs qu'on n'a peu vu à cause des blessures, je pense par exemple à Ekitike, qui est à mon avis pourrait être capital et décisif dans un avenir proche. Je pense aussi à Zaïre-Emery qui a été très très peu utilisé. Et même dans le réservoir avec des joueurs comme Eli Kroupi », ajoute Florent Gautreau.