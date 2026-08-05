«Il a fait une saison énorme» : Pierre Ménès dévoile le nom du joueur que l’OM devait absolument recruter cet été, l’IA valide la piste !

Geronimo Rulli se rapprochant de Manchester City, qui veut en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma, l’OM va devoir trouver un nouveau gardien numéro 1, à moins qu’il ne décide de promouvoir Jeffrey de Lange. Pour Pierre Ménès, recruter Hervé Koffi aurait été une excellente idée, et l’intelligence artificielle est du même avis, mais l’international burkinabè n’est déjà plus sur le marché.
Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano mardi, Manchester City a envoyé sa première offre à l’OM pour Geronimo Rulli (34 ans). À la recherche d’un remplaçant à James Trafford (23 ans), en partance pour Leeds United, l’équipe entraînée par Enzo Maresca a jeté son dévolu sur l’international argentin (8 sélections) afin d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma (27 ans). « James est toujours un joueur de Manchester City et Rulli est toujours un joueur de Marseille. Donc, nous allons attendre dans les prochains jours », a temporisé l’entraîneur de Manchester City en conférence de presse.
Les pistes de l’OM pour remplacer Rulli
Toujours est-il que le transfert de Geronimo Rulli semble tout de même en bonne voie. Si cela venait se confirmer, alors l’OM serait dans l’obligation de trouver un nouveau gardien numéro 1. Après avoir vu son départ à Twente tomber à l’eau, la possibilité que Jeffrey de Lange (28 ans) endosse ce rôle n’est pas à exclure, mais pas garanti pour autant. Dernièrement, les pistes menant à Guillaume Restes (21 ans, Toulouse), Marcin Bulka (26 ans, Neom FC) et même Noah Atubolu (24 ans, Fribourg) ont été évoquées. Des options bien trop onéreuses alors que Marseille a entamé sa cure d’austérité.
«Je ne comprends pas que l’OM ne se soit pas jeté sur Koffi»
Pour Pierre Ménès, c’est un autre gardien que l’OM aurait dû aller chercher. « Alors que l’OM cherche visiblement à vendre Rulli et De Lange, je ne comprends pas que l’OM ne se soit pas jeté sur Koffi », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. « Je ne peux pas dire mieux, je l’ai mis meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, donc je pense qu’il a fait une saison énorme avec Angers, c’est un super recrue pour l'Union Saint-Gilloise qui est un bon club d’ailleurs. C’est extrêmement décevant. Même Strasbourg aurait très bien pu. Évidemment, ce n’est pas BlueCo compatible en termes d’âge ou nationalité. »
Pour l’IA, Koffi aurait «ait un bon gardien pour l’OM»
Une piste déjà à oublier, puisque le RC Lens a prêté l’international burkinabè (70 sélections) à l'Union Saint-Gilloise jusqu’à la fin de la saison. Mais comme Pierre Ménès, Grok estime également qu’Hervé Koffi (29 ans) aurait « très probablement fait un bon gardien pour l’OM cet été 2026, surtout dans le contexte du club. » L’IA met en avant ses « 10 clean sheets, le plus grand nombre d’arrêts du championnat (autour de 123), le meilleur pourcentage d’arrêts (~77 %), et un volume impressionnant de buts évités (près de 13 selon certaines données Opta/Data’Scout). Il a été nommé pour le trophée UNFP du meilleur gardien (gagné par Robin Risser) et a aidé Angers à se maintenir. À 29 ans, il est dans la force de l’âge, international burkinabè expérimenté, athlétique, bon sur sa ligne et dans les sorties aériennes, avec un profil de gardien moderne. » L’intelligence artificielle pointe tout de même certains défauts d’Hervé Koffi : « Limites : son jeu au pied n’est pas son point fort et il a moins d’expérience dans un club ambitieux type OM (pression, Europe, etc.). »