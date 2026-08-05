«Il a fait une saison énorme» : Pierre Ménès dévoile le nom du joueur que l’OM devait absolument recruter cet été, l’IA valide la piste !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Geronimo Rulli se rapprochant de Manchester City, qui veut en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma, l’OM va devoir trouver un nouveau gardien numéro 1, à moins qu’il ne décide de promouvoir Jeffrey de Lange. Pour Pierre Ménès, recruter Hervé Koffi aurait été une excellente idée, et l’intelligence artificielle est du même avis, mais l’international burkinabè n’est déjà plus sur le marché.

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano mardi, Manchester City a envoyé sa première offre à l’OM pour Geronimo Rulli (34 ans). À la recherche d’un remplaçant à James Trafford (23 ans), en partance pour Leeds United, l’équipe entraînée par Enzo Maresca a jeté son dévolu sur l’international argentin (8 sélections) afin d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma (27 ans). « James est toujours un joueur de Manchester City et Rulli est toujours un joueur de Marseille. Donc, nous allons attendre dans les prochains jours », a temporisé l’entraîneur de Manchester City en conférence de presse.

Les pistes de l’OM pour remplacer Rulli Toujours est-il que le transfert de Geronimo Rulli semble tout de même en bonne voie. Si cela venait se confirmer, alors l’OM serait dans l’obligation de trouver un nouveau gardien numéro 1. Après avoir vu son départ à Twente tomber à l’eau, la possibilité que Jeffrey de Lange (28 ans) endosse ce rôle n’est pas à exclure, mais pas garanti pour autant. Dernièrement, les pistes menant à Guillaume Restes (21 ans, Toulouse), Marcin Bulka (26 ans, Neom FC) et même Noah Atubolu (24 ans, Fribourg) ont été évoquées. Des options bien trop onéreuses alors que Marseille a entamé sa cure d’austérité.

«Je ne comprends pas que l’OM ne se soit pas jeté sur Koffi» Pour Pierre Ménès, c’est un autre gardien que l’OM aurait dû aller chercher. « Alors que l’OM cherche visiblement à vendre Rulli et De Lange, je ne comprends pas que l’OM ne se soit pas jeté sur Koffi », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. « Je ne peux pas dire mieux, je l’ai mis meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, donc je pense qu’il a fait une saison énorme avec Angers, c’est un super recrue pour l'Union Saint-Gilloise qui est un bon club d’ailleurs. C’est extrêmement décevant. Même Strasbourg aurait très bien pu. Évidemment, ce n’est pas BlueCo compatible en termes d’âge ou nationalité. »