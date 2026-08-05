«LeBron James, as-tu déjà eu envie d’être une femme ?» : Un dérapage de Donald Trump sur la superstar de la NBA refait surface

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre LeBron James et Donald Trump, ce n’est clairement pas l’amour fou. La star de la NBA et le président des Etats-Unis ont déjà publiquement réglé leurs comptes par le passé. Dernièrement, Trump a signé une sortie polémique à l’encontre de la nouvelle star des Philadelphie Sixers qu’il avait taxé de raciste. Ces dernières heures, une ancienne déclaration du chef d’état américain sur une transition de genre pour LeBron James redevient virale sur les réseaux sociaux.

« Espèce de bon à rien, Stephen Curry a déjà dit qu'il n'irait pas ! Donc, il n'y a pas d'invitation. Aller à la Maison Blanche était un immense honneur… jusqu'à ce que tu débarques ! ». En septembre 2017, LeBron James publiait ce message sur son compte X parallèlement à la décision de Stephen Curry de ne pas répondre favorablement à la traditionnelle invitation du président des États-Unis à la franchise victorieuse lors des Finales NBA. Les Golden State Warriors avaient battu les Cleveland Cavaliers de King James quelques mois plus tôt pour récupérer leur titre de champion NBA.

«Je pense que LeBron est... Peut-être qu'il est raciste» Depuis cette prise de position politique ferme de LeBron James contre le membre du parti républicain qui honore son second mandat de président des USA depuis 2024, Donald Trump ne respecte plus du tout la nouvelle star des Philadelphie Sixers. Il n’y a qu’à s’attarder sur sa récente déclaration au grand gala de presse de Washington à la fin juillet pour comprendre l’aversion de Trump à l’égard de James allant jusqu’à faire de lui un raciste. « Qui est le meilleur de tous les temps ? Michael Jordan est un de mes amis. Je joue au golf avec lui. C'est vraiment un type bien. Je pense que LeBron est... Peut-être qu'il est raciste, mais peut-être qu'il n'aime pas Trump (ndlr en référence aux campagnes de Lebron James pour Clinton en 2016, Biden en 2020 et Harris en 2024). Je ne sais pas. Je n'aime que les gens qui m'aiment, donc je dirais Michael Jordan sans hésiter ».

Donald Trump says if he coached in the WNBA, he’d ask LeBron if he has “any desire to be a woman” 😭 pic.twitter.com/M74QJlw28L — BrickCenter (@BrickCenter_) August 5, 2026

«Je lui dirais : ‘LeBron, as-tu déjà eu envie d’être une femme ? Parce que ce que j’adorerais, c’est que tu sois la star de l’équipe que je suis en train de constituer’» Près de deux semaines se sont écoulées depuis ce gala de presse dans la capitale américaine. L'occasion pour plusieurs comptes X de ressortir une vieille déclaration datant de 2022 lors d’une allocution pour « Agenda To 70107 ». Le président Donald Trump y évoquait la transition de genre. Il en profitait pour lancer un pique à LeBron James en expliquant qu’il lui demanderait sa position sur la question d’un changement de sexe de l’homme à la femme pour créer une équipe WNBA imbattable. « Je vous le dis, si jamais je l’étais, je serais le plus grande entraîneur de basket féminin de l’histoire. Je n’aime pas LeBron James, je préfère de loin Michael Jordan. Mais j’irais voir LeBron James et je lui dirais : ‘LeBron, as-tu déjà eu envie d’être une femme ? Parce que ce que j’adorerais, c’est que tu sois la star de l’équipe que je suis en train de constituer’. J’aurais la meilleure équipe de l’histoire, elle ne perdrait jamais. Personne ne s’approcherait à moins de 70 points de cette équipe. Maintenant, il faut changer ça et faire en sorte qu’on puisse en parler librement. La jeune femme dont je parlais a peur d’en parler. On la met à l’écart et on la censure dès qu’elle en parle. C’est complètement fou ».