The Last Dance sur Netflix : Comme Michael Jordan, LeBron James va avoir le droit à sa série !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a six ans, ESPN et Netflix dévoilaient une série documentaire qui a rencontré un succès phénoménal chez les fans de Michael Jordan, de sport et même les non initiés : The Last Dance. Elle retraçait une grande partie de la carrière du sextuple champion NBA et sa dynastie aux Chicago Bulls. Alors que LeBron James arrive au crépuscule de sa carrière avec une dernière aventure aux Philadelphie Sixers, ESPN est prêt à repartir pour un tour.

« La victoire a un prix. Et le leadership a un prix. Alors j’ai poussé les gens à aller de l’avant alors qu’ils n’en avaient pas envie. Je les ai mis au défi alors qu’ils ne voulaient pas l’être. (…) Quand les gens verront ça, ils diront : « Eh bien, ce n’était pas vraiment un type sympa. C’était peut-être un tyran.» Eh bien, c’est vous qui dites ça, parce que vous n’avez jamais rien gagné. Je voulais gagner, mais je voulais aussi qu’ils gagnent et qu’ils y participent. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je le fais uniquement parce que c’est comme ça que je suis. C’est comme ça que je jouais. C’était ma mentalité. Si vous ne voulez pas jouer comme ça, ne jouez pas comme ça (les larmes commencent à couler). Pause ». Cette déclaration devenue virale et mémorable de Michael Jordan date du printemps 2020. Elle est tirée du documentaire The Last Dance d’ESPN et de Netflix de dix épisodes basé sur la carrière de Michael Jordan et la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90. His Airness est une légende de sa discipline et un exemple pour de nombreuses personnalités sportives.

Une série documentaire à la Last Dance avec LeBron James en préparation ? LeBron James est, comme l’attestait la première page d’une édition de Sports Illustrated en février 2002 un an avant sa draft aux Cleveland Cavaliers en tant que numéro un : The Chosen One. L’élu donc. King James qui va entamer sa 24ème saison de suite en NBA n’est toujours pas rassasié et va batailler pour égaler le bilan de Kobe Bryant avec cinq bagues de champion non pas chez les Los Angeles Lakers qu’il a quitté de manière officielle le 30 juin, mais chez les Philadelphie Sixers. C’est le trade de cet été qui a beaucoup fait parler et qui devrait inspirer une série documentaire sur la Last Dance du gamin d’Akron. C’est l’information communiquée par The Athletic ces dernières heures.

Négociations proches d’être finalisées entre LeBron James et ESPN Le journaliste Andrew Marchand a dévoilé que LeBron James et son entourage seraient sur le point de se mettre d’accord avec ESPN au sujet d’un documentaire sur les coulisses de sa carrière calqué sur le modèle de The Last Dance de Michael Jordan. Diverses sources ont confirmé cette tendance à The Athletic concernant les négociations qui se trouvent « à la ligne d’un yard », à savoir quasiment finalisées. Une équipe de tournage devrait suivre LeBron James pour cette ultime aventure de deux saisons au sein de la franchise de Pennsylvanie où il a pris un contrat vétéran de 8M$ sur deux ans.