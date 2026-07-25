Top 14 : Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey vont assister à un duel entre frères, ces neuf affaires de famille qui vous attendent cette saison !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui pour succéder au Stade toulousain ? Détentrice du Bouclier de Brennus depuis 2023, l'équipe d'Ugo Mola sera celle à abattre une fois de plus pour le reste des pensionnaires du Top 14. Et il se trouve que cette saison 2026/2027 sera le théâtre de quelques affrontements fratricides sur les pelouses.

Le Stade toulousain sera-t-il pour la cinquième fois de suite le vainqueur du Bouclier de Brennus ? Pour connaître la réponse, il faudra suivre dès le 5 septembre prochain, date de la reprise du championnat, cette saison de Top 14. La suprématie de l'équipe d'Ugo Mola doit continuer selon Emmanuel Macron. De passage dans le vestiaire des rouge et noir au Stade de France fin juin lors de leur victoire contre Montpellier en finale du Top 14 (28-20), le président de la République tenait le discours suivant capté par les caméras de Canal+. « Ça fait quatre d'affilée et pour moi, c'est la dernière. Donc je vous souhaite une cinquième d'affilée l'année prochaine. Malheureusement, je ne serai pas dans les mêmes conditions. Mais en tout cas, je serai derrière vous ».

Jack et Tom Willis vont pimenter les chocs Stade toulousain - Union Bordeaux Bègles La bande d'Antoine Dupont n'est pas simplement attendue au tournant par le Chef de l'Etat, mais par les 13 autres pensionnaires de l'élite du rugby français. A commencer par l'Union Bordeaux Bègles qui a signé le back-to-back en Champions Cup, et qui cherche à soulever le premier Bouclier de Brennus de son histoire. D'ailleurs, le choc entre les deux équipes aura lieu dès la deuxième journée de Top 14 le samedi 12 septembre à Ernest-Wallon. L'occasion pour le groupe d'Antoine Dupont et celui emmené par Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey d'assister à un affrontement entre deux frères : Jack de Toulouse et Tom Willis de Bordeaux. Ils ont joué ensemble aux Wasps et se livreront désormais bataille sur les pelouses françaises. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg puisque huit autres chocs fratricides vont se dérouler pendant cette saison de Top 14 comme l'a souligné le Midi Olympique et l'a repris blog-rct.com.

Deux frères du XV de France qui vont se rentrer dedans : Christopher et Selevasio Tolofua Deux joueurs ayant déjà portés les tuniques tricolores du XV de France seront également opposés au fil de la saison. Il s'agit des frères Tolofua : Christopher qui joue au MHR et Selevasio à Clermont. Puissants, les deux membres qui forment la fratrie Tolofua risquent d'offrir un spectacle à haute intensité aux amoureux du ballon oval et des deux formations de Top 14.