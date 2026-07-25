F1 - Oscar Piastri remplacé par Max Verstappen ? Le pilote de McLaren sort la carte Lewis Hamilton et lâche ses vérités sur les rumeurs de transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'année dernière, le front office de McLaren prenait la décision de blinder Oscar Piastri en lui offrant un contrat de pilote de Formule 1 pour plusieurs années sans que la durée du bail ne soit révélée à la presse. Cependant, un énorme mouvement est susceptible d'être opéré dans le paddock dans les prochains mois avec l'éventuel départ de Max Verstappen de Red Bull. Ce qui pourrait avoir une incidence directe sur la situation de l'Australien dans l'écurie anglaise. Il s'est livré sur la question avant le dernier Grand Prix qui lancera la trêve estivale.

C'est officiel depuis le mercredi 3 juin. L'histoire entre Ferrari et Charles Leclerc entamée en 2019 va continuer pendant quelques saisons supplémentaires. Le pilote de 28 ans est donc fixé pour son avenir alors que son bail expirait à la fin du Championnat du monde actuel en décembre prochain. « Cette équipe a toujours représenté bien plus qu'une simple écurie pour moi. C'est celle que j'aime et dont je rêve de faire partie depuis mon enfance, et après toutes ces années, elle est devenue une seconde famille », confiait Charles Leclerc dans le communiqué de la Scuderia au moment de l'annonce. D'autres pilotes du paddock ne savent pas encore ce que l'avenir leur réservent pour le moment. C'est entre autres le cas d'Oscar Piastri.

La menace Verstappen plane sur Piastri chez McLaren ? Sur le papier, au vu de l'accord trouvé entre le clan Piastri et l'écurie anglaise en 2025, le pilote australien n'a pas à s'en faire. L'engagement contractuel convenu lui permet de se projeter pendant plusieurs années puisqu'il était spécifié dans la communication de l'équipe que le pilote allait porter « l'orange papaye sur le long terme ». Mais voilà, un quadruple champion du monde pourrait rebattre les cartes. Max Verstappen a fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'était pas satisfait des performances de Red Bull et de sa RB22 depuis le début de la saison et le changement de réglementation. Au point qu'un départ de l'écurie autrichienne qu'il côtoie depuis 2016 ne soit plus une utopie désormais. D'après les rumeurs circulant dans la presse, McLaren est une réelle possibilité pour le Néerlandais.

«Je ne ressens pas le besoin de changer. Pour moi, le plus important est d'être dans une équipe où je me sens respecté, traité équitablement » Mais qu'en pense Oscar Piastri ? C'est la question qui lui a indirectement été posée par L'Equipe en marge du Grand Prix de Hongrie dimanche. « Charles Leclerc a encore prolongé son contrat avec Ferrari. Vous voyez-vous faire comme lui et passer toute votre carrière chez McLaren ? Je ne ressens pas le besoin de changer. Pour moi, le plus important est d'être dans une équipe où je me sens respecté, traité équitablement et où l'on me donne une véritable opportunité de me battre pour la victoire. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui chez McLaren ».