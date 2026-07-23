Entre deux Grands Prix de F1, Lewis Hamilton affiche son idylle avec Kim Kardashian sur Instagram

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian forment un couple de stars qui animent les discussions des internautes sur les réseaux sociaux, mais aussi les points presse avant certains Grand Prix de Formule 1 comme ce fut le cas début juillet à Silverstone en Angleterre. Le septuple champion du monde avait sobrement évoqué sa relation au micro de David Croft et l’a refait à sa sauce sur Instagram.

Ce n’est plus un secret tant les deux célébrités se sont affichées ensemble à plusieurs reprises ces derniers mois : Lewis Hamilton et Kim Kardashian vivent une véritable idylle depuis quelque temps. Lors du Grand Prix de Monaco remporté par Kimi Antonelli le 7 juin dernier, la femme d’affaires américaine s’était emparée par inadvertance de la serviette du vainqueur du Grand Prix pour s’essuyer au vu de la chaleur dans la Principauté. Ce qui avait inspiré le pilote italien de Mercedes pour une série de blagues sur la localisation de sa serviette devant les caméras de l’écurie allemande sur les réseaux sociaux.

«Est-ce que c'est grâce à la voiture de sport ou à une nouvelle petite amie ?» Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne qui s’est déroulé le 5 juillet, Lewis Hamilton se trouvait sur scène avec le commentateur David Croft et le pilote Mercedes George Russell. Le premier cité a interrogé le septuple champion du monde sur son sourire retrouvé cette année tant sur la grille qu’en dehors. « Lewis, sur la piste comme en dehors, tu es un homme bien plus heureux cette année, et pour tous ceux qui sont ici, c'est un plaisir à voir ». Une perche tendue par Croft que Russell s’est empressé de s’emparer pour faire un lien direct avec Kim Kardashian. « Est-ce que c'est grâce à la voiture de sport ou à une nouvelle petite amie ? ». David Croft reprenait alors la main devant un public très réactif à cet échange croustillant sur la vie privée du Britannique. « Vous savez pourquoi il pose la question ? Il a juste besoin de savoir si Kimi a besoin de deux serviettes ou non ».

«Bien sûr, bien sûr, il y a Kimi» Une interaction qui a amusé Lewis Hamilton. Avec son habilité de communication qui le caractérise, le pilote de Ferrari enclenchait la première de cette manière. « Après avoir passé une année avec cette équipe… Ferrari reste l'écurie la plus emblématique de tous les temps, même si elle a traversé une période difficile. C'est une équipe incroyable qui m'a réservé un accueil très chaleureux. Cette première année a évidemment été très éprouvante, mais voir enfin les fruits du travail acharné que nous fournissons, c'est extrêmement gratifiant. Cela va porter là où nous méritons d'être ». Le tout, avant de passer la seconde avec une allusion à Kim Kardashian et son impact indéniable sur son état d’esprit actuel. « Et bien sûr, bien sûr, il y a Kimi ».