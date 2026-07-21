F1 - Lewis Hamilton sanctionné : Ferrari n’en revient toujours pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jugé coupable de l'accrochage avec George Russell, Lewis Hamilton a écopé d'une pénalité de 5 secondes qui ne lui a pas permis de se battre pour le podium à Spa. Et après la course, Frédéric Vasseur est monté au créneau pour défendre son pilote.

George Russell a perdu gros dans le premier tour du Grand Prix de Belgique. Contraint à l'abandon après un accrochage avec Lewis Hamilton, le Britannique a vu Kimi Antonelli s'imposer et s'envoler au classement des pilotes. Et dans cet incident, le septuple champion du monde a écopé d'une pénalité de 5 secondes, jugée injuste par toutes les parties, y compris par Frédéric Vasseur, la patron de Ferrari.

Ferrari ne digère pas la pénalité d'Hamilton « C’est un très bon résultat pour l’équipe. Nous avons pu nous battre aux avant-postes avec Charles, qui a pris un excellent départ et a maintenu un rythme solide tout au long de la course. C’était un peu juste pour la victoire toutefois. Kimi (Antonelli) disposait d’une voiture plus rapide et nous perdions du terrain dans les lignes droites, mais grâce à un bon départ et à la bonne stratégie, nous avons tout de même réussi à lutter. Quant à la pénalité de Lewis, je la trouve vraiment sévère car il s’agissait d’un incident survenu dans le premier tour, mais cela ne sert à rien de trop épiloguer. Comme je l’ai dit juste après la course aux télévisions, si l’on regarde le virage, Russell avait suffisamment d’espace sur la gauche, il n’était pas tout près du bord. Pour moi, c’est plutôt un fait de course, et cela nous a coûté cher », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.