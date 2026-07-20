F1 - «Nous avons eu de la malchance» : La décision qui a plombé Max Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Max Verstappen a terminé troisième du Grand Prix de Belgique. Si ce résultat satisfait le Néerlandais, le quadruple champion du monde a néanmoins été piégé par une voiture de sécurité virtuelle qui lui a fait perdre une position au profit de Charles Leclerc. Après la course, le pilote Red Bull est revenu sur cet événement.

En difficulté sur cette saison 2026, Max Verstappen a réalisé un résultat positif ce dimanche. S’il court toujours après sa première victoire cette saison, le quadruple champion du monde a néanmoins signé une belle troisième place à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Parti en deuxième position, le Néerlandais a été surpris par le déploiement d’une voiture de sécurité virtuelle qui a permis à Charles Leclerc (Ferrari) de lui prendre une place.

« Je pense que Kimi et moi avons eu un peu de malchance avec la Virtual Safety Car » Après l’épreuve du jour, le champion de Red Bull est revenu sur ce fait de course. « J'ai tout donné pendant la course. Le premier relais n'était pas trop mauvais, mais le deuxième était probablement un peu plus compliqué. En même temps, je pense que Kimi et moi avons eu un peu de malchance avec la Virtual Safety Car. Pour nous retrouver sur le podium, c'est très bien. J'ai donné tout ce que j'avais, et je pense finalement que la troisième place est un bon résultat », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.