F1 : Le geste qui a régalé Max Verstappen, «ça m’a clairement aidé»

Ce samedi, Max Verstappen a réalisé un gros coup en terminant deuxième de la séance de qualifications du Grand Prix de Belgique. Le quadruple champion du monde a été bien aidé par son coéquipier Isack Hadjar sur cette séance, ce qui lui a fait bien plaisir.
Le Grand Prix de Belgique risque de réserver son lot de surprises. En difficulté depuis le début de la saison, Max Verstappen a signé un très beau résultat ce samedi à Spa-Francorchamps lors de la séance de qualifications. Alors que son coéquipier Isack Hadjar, pénalisé pour un changement de pièce sur sa voiture, allait subir quoi qu’il arrive une pénalité, le jeune Français a offert une longue séquence d’aspiration au Néerlandais, qui a pu obtenir le deuxième meilleur temps du jour derrière l’intouchable Kimi Antonelli (Mercedes).
« Ça m’a clairement aidé, sinon je n’aurais pas été là, j’aurais sûrement été sixième »
« Ça m’a clairement aidé, sinon je n’aurais pas été là, j’aurais sûrement été sixième ou quelque chose comme ça. Isack, en sachant qu’il allait partir du fond de grille, a fait un très bon travail en me donnant l’aspiration, et c’est pour ça que je suis ici. Demain, je vais clairement regarder dans mes rétros vu les pilotes que j’ai autour de moi, mais c’est un bon résultat. La voiture a été correcte tout le week-end, pas au niveau de ce que fait Kimi [Antonelli], mais on est satisfaits d’être en première ligne et d’avoir eu une bonne exécution avec l’équipe », a réagi Max Verstappen après ce beau geste de son partenaire, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.
« Je l’attendais à la sortie du virage 15 pour lui donner la meilleure aspiration possible »
« C’était son job de me suivre dans le tour de sortie, et je l’attendais à la sortie du virage 15 pour lui donner la meilleure aspiration possible, c’était normal. Ce n’était pas une Q3 très amusante mais il fallait le faire. Je pense quand même, la voiture marche bien depuis le début du week-end. Ça va être cool de pouvoir remonter, je ne sais pas où est-ce que je vais finir. Si j’arrive à finir huitième, je pense que le groupe devant sera très loin, donc on ne peut pas espérer beaucoup mieux », a de son côté réagi Isack Hadjar.