F1 - «C'est l'équipe à battre» : Lewis Hamilton annonce son grand rival !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent à Spa ce week-end, Ferrari nourrit forcément des ambitions après avoir remporté deux des trois dernières courses. Les deux pilotes de la Scuderia étaient même sur le podium à Silverstone. Mais en Belgique, Lewis Hamilton estime que Mercedes sera l'équipe à battre.

Depuis quelques semaines, Ferrari monte en puissance et s'impose même comme la principale rivale de Mercedes. La Scuderia s'est effectivement imposée lors de deux des trois dernières courses. Lewis Hamilton avait signé sa première victoire en Rouge à Barcelone, tandis que Charles Leclerc s'est imposé à Silverstone, Ferrari passant même proche du doublé sans l'apparition de la voiture de sécurité dans les derniers tours. Par conséquent, l'écurie italienne débarque avec le plein de confiance à Spa ce week-end. Mais pour Lewis Hamilton, Mercedes reste l'équipe à battre. Surtout après les deux premières séances d'essais libres.

Lewis Hamilton se méfie de Mercedes « C’était une bonne journée dans l’ensemble. Positive, nous avons progressé, les séances ont été relativement propres. Nous avons effectué quelques changements entre les EL1 et les EL2. L’écart semble un peu plus important aujourd’hui, du moins en EL2, que ce à quoi nous nous attendions, mais nous allons essayer de le réduire demain. Globalement, nous nous sentons plutôt bien », lance le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.