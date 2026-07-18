F1 - «C'est l'équipe à battre» : Lewis Hamilton annonce son grand rival !

Présent à Spa ce week-end, Ferrari nourrit forcément des ambitions après avoir remporté deux des trois dernières courses. Les deux pilotes de la Scuderia étaient même sur le podium à Silverstone. Mais en Belgique, Lewis Hamilton estime que Mercedes sera l'équipe à battre.
Depuis quelques semaines, Ferrari monte en puissance et s'impose même comme la principale rivale de Mercedes. La Scuderia s'est effectivement imposée lors de deux des trois dernières courses. Lewis Hamilton avait signé sa première victoire en Rouge à Barcelone, tandis que Charles Leclerc s'est imposé à Silverstone, Ferrari passant même proche du doublé sans l'apparition de la voiture de sécurité dans les derniers tours. Par conséquent, l'écurie italienne débarque avec le plein de confiance à Spa ce week-end. Mais pour Lewis Hamilton, Mercedes reste l'équipe à battre. Surtout après les deux premières séances d'essais libres.
Lewis Hamilton se méfie de Mercedes
« C’était une bonne journée dans l’ensemble. Positive, nous avons progressé, les séances ont été relativement propres. Nous avons effectué quelques changements entre les EL1 et les EL2. L’écart semble un peu plus important aujourd’hui, du moins en EL2, que ce à quoi nous nous attendions, mais nous allons essayer de le réduire demain. Globalement, nous nous sentons plutôt bien », lance le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.
«Mercedes reste toujours l’équipe à battre»
« Les autres semblent vraiment très forts. Red Bull semble très fort, évidemment. Mercedes a retrouvé beaucoup de rythme lors des séances. McLaren semblait également performante, donc je ne sais vraiment pas. J’ai l’impression que McLaren est vraiment bonne dans les virages rapides, dans les courbes à moyenne et haute vitesse, donc ils semblent très solides. Mercedes reste toujours l’équipe à battre. Ils l’ont été toute l’année. Avec les longues lignes droites comme ici, on pouvait s’attendre à ce qu’ils soient très forts », ajoute Lewis Hamilton.