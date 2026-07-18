«Je suis impressionné» : Max Verstappen annonce déjà un futur «grand pilote» en F1 !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 28 ans, Max Verstappen n’a plus vraiment grand-chose à prouver en F1. Le pilote de Red Bull s’est construit une solide réputation tout au long de sa carrière. Le quadruple champion du monde a même monté sa propre structure, et y a accueilli un jeune pilote. Le Néerlandais est d’ailleurs convaincu qu’il a les qualités requises pour évoluer dans la discipline un jour.

Max Verstappen s’est bâti une solide réputation tout au long de sa carrière en F1. Quadruple champion du monde, le pilote de Red Bull n’a plus rien à prouver. Le Néerlandais a même créé sa propre structure pour aider certains jeunes à perfectionner leurs techniques. Super Max a d’ailleurs été bluffé par un certain Dries Van Langendonck, qui a fait ses débuts en F4 lors des trois dernières manches en 2025. Max Verstappen estime d’ailleurs que le crack de 15 ans a les qualités pour devenir l’un des meilleurs en F1 un jour.

«Nous allons l'aider à atteindre son objectif ultime : la F1» « Je suis impressionné par les progrès réalisés par Dries tout au long de sa jeune carrière et par le talent qu'il a démontré en karting puis lors de ses premiers pas en monoplace. Après avoir fait sa connaissance, ainsi que celle de sa famille, je suis convaincu qu'il réunit tous les ingrédients pour devenir un grand pilote à l'avenir. Mon équipe de management et moi-même, avec le soutien du simulateur de Verstappen Racing Pro Simulation, allons l'aider à atteindre son objectif ultime : la F1 » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.