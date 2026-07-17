F1 : Voilà le pilote qui doit remplacer Max Verstappen chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen pourrait bien s'écrire loin de Red Bull. Les tensions sont désormais palpables ce qui pourrait pousser l'écurie autrichienne à chercher un remplaçant au quadruple champion du monde. Dans cette optique, la priorité doit être Ollie Berman selon Ralf Schumacher.

C'est évidemment l'un des sujets les plus récurrents ces dernières semaines en Formule 1. Max Verstappen est plus que jamais sur le départ compte tenu des tensions qui règnent chez Red Bull. Et alors que la principale interrogation concerne la future écurie du quadruple champion du monde, les débats sur sa succession sont moins intenses. Et pourtant, remplacer Max Verstappen serait un défi énorme pour Red Bull. Ralf Schumacher donne ainsi quelques pistes et estime qu'Ollie Bearman serait la meilleure option.

Ralf Schumacher veut voir Bearman chez Red Bull « S’il était possible de le recruter, mon premier choix serait Oliver Bearman, s’ils estiment qu’ils ne peuvent pas compter sur Hadjar. Ensuite, il y a Carlos Sainz, qui est un bon pilote. Le seul problème est qu’il n’a pas encore prouvé qu’il pouvait se battre pour le championnat du monde, mais Sainz a fait du bon travail », confie-t-il au micro de Sky Allemagne avant de s'interroger sur la stratégie de Ferrari avec Ollie Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy : « Si Hamilton ne reste qu’une année de plus, alors la question est de savoir pourquoi ils laisseraient partir un tel joyau ».