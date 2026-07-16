F1 - «Il est trop intelligent pour s'encombrer de son entourage» : Le clan Verstappen va faire capoter son transfert !

L'avenir de Max Verstappen fait largement parler ces derniers jours puisque les tensions sont palpables chez Red Bull. Mais encore faut-il que le quadruple champion du monde trouve une nouvelle écurie. Et selon Günther Steiner, Mercedes ne prendra pas le risque de le recruter.
La tension monte chez Red Bull au point que l'avenir de Max Verstappen soit incertain. Le quadruple champion du monde pourrait quitter son équipe de toujours, mais encore faut-il qu'il puisse rebondir dans une autre écurie. C'est justement le gros problème que va rencontre Max Verstappen selon Günther Steiner qui n'imagine pas une seule seconde Mercedes miser sur le Néerlandais.
Mercedes va recaler Verstappen ?
« Mais où pourrait-il aller ? S’il n’est pas satisfait chez Red Bull, il existe des équipes qu’il pourrait rejoindre, mais elles n’ont pas forcément les moyens de le payer ni la voiture qu’il souhaite. Pourquoi Mercedes le recruterait-elle ? Mercedes possède déjà la prochaine superstar et un très bon pilote avec George. Pourquoi dépenser beaucoup plus d’argent pour faire venir Max ? La seule manière dont Max pourrait arriver serait que George parte. Max coûte beaucoup plus cher que George et pourrait peut-être déstabiliser Kimi. Pourquoi Toto ferait-il cela ? À mon avis, Toto est trop intelligent pour prendre une telle décision, et cela coûterait beaucoup plus cher », estime-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«Max coûte beaucoup plus cher que George»
De son côté, Juan Pablo Montoya ne croit pas du tout à la piste menant à McLaren : « Aujourd’hui, tout le monde peut voir que McLaren s’est complètement construite autour de Lando. De manière assez ouverte, Piastri a su s’y adapter, mais tout le monde sent que c’est le Team Norris. À quel point est-ce confortable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Max a l’avantage d’être chez Red Bull, où tout tourne autour de lui. Quand vous quittez cette situation, vous devez partager. Il a probablement la vitesse pour le battre, mais, comme on dit ici, Lando n’est pas un adversaire facile. Et la voiture est développée selon ce que Lando souhaite. C’est lui qui oriente son évolution. Si Max va là-bas, que la voiture ne lui convient pas et que l’équipe n’apporte pas les changements qu’il demande, que va-t-il se passer ? C’est pour cela que je vous dis que ce n’est vraiment pas aussi simple que cela ».