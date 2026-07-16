F1 - «Il est trop intelligent pour s'encombrer de son entourage» : Le clan Verstappen va faire capoter son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen fait largement parler ces derniers jours puisque les tensions sont palpables chez Red Bull. Mais encore faut-il que le quadruple champion du monde trouve une nouvelle écurie. Et selon Günther Steiner, Mercedes ne prendra pas le risque de le recruter.

La tension monte chez Red Bull au point que l'avenir de Max Verstappen soit incertain. Le quadruple champion du monde pourrait quitter son équipe de toujours, mais encore faut-il qu'il puisse rebondir dans une autre écurie. C'est justement le gros problème que va rencontre Max Verstappen selon Günther Steiner qui n'imagine pas une seule seconde Mercedes miser sur le Néerlandais.

Mercedes va recaler Verstappen ? « Mais où pourrait-il aller ? S’il n’est pas satisfait chez Red Bull, il existe des équipes qu’il pourrait rejoindre, mais elles n’ont pas forcément les moyens de le payer ni la voiture qu’il souhaite. Pourquoi Mercedes le recruterait-elle ? Mercedes possède déjà la prochaine superstar et un très bon pilote avec George. Pourquoi dépenser beaucoup plus d’argent pour faire venir Max ? La seule manière dont Max pourrait arriver serait que George parte. Max coûte beaucoup plus cher que George et pourrait peut-être déstabiliser Kimi. Pourquoi Toto ferait-il cela ? À mon avis, Toto est trop intelligent pour prendre une telle décision, et cela coûterait beaucoup plus cher », estime-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.