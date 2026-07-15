F1 - Transfert de Verstappen : Un malaise est confirmé chez Red Bull !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est un sujet qui ne cesse de faire parler depuis plusieurs mois maintenant. Le quadruple champion du monde est au coeur de nombreuses rumeurs concernant son futur chez Red Bull. Helmut Marko a d’ailleurs confirmé un malaise existant entre le pilote de 28 ans et l’écurie autrichienne.

Max Verstappen ne cesse de faire parler de lui sur le marché des pilotes. L’avenir du Néerlandais alimente les rumeurs en F1. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie qui peut lui permettre de quitter Red Bull si jamais il l’active. Le pilote de 28 ans a d’ailleurs été évoqué du côté de chez McLaren et Mercedes récemment. Super Max pourrait remplacer Oscar Piastri ou encore George Russell au sein de l'une des deux équipes. Helmut Marko s’est d’ailleurs permis de confirmer un malaise entre le Néerlandais et l’écurie autrichienne.

«Son comportement agace de plus en plus Red Bull» « Les intentions de Verstappen pour 2027 ? Aucune idée. Je ne suis plus aux commandes. Est-ce qu’une amélioration des performances chez Red Bull pourrait influencer Verstappen ? Cela ne me regarde pas non plus. Il faut poser la question à Laurent [Mekies]. Des rumeurs circulent selon lesquelles Verstappen chercherait simplement à mettre Red Bull sous pression, sans avoir réellement l’intention de quitter l’équipe » a d’abord confié l’ancien conseiller de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.