F1 - «Tout est pour lui» : Max Verstappen a fait fuir un pilote !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La vie de coéquipier de Max Verstappen n'est pas de tout repos. Sergio Pérez, pilote Red Bull pendant quatre saisons, peut en témoigner. Et le Mexicain confirme que tout est fait pour le Néerlandais et qu'il est difficile d'exister à ses côtés.

En Formule 1, il est coutume de dire que le rôle le plus difficile est celui de coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Il faut dire qu'ils sont nombreux à avoir eu cette opportunité, et à s'y être cassés les dents. A l'image d'Alexander Albon, Pierre Gasly ou encore plus récemment Liam Lawson. Mais celui qui a tenu le plus longtemps n'est autre que Sergio Pérez pilote Red Bull entre 2021 et 2024. Et malgré deux premières saisons emballantes lors desquelles il a parfaitement assumé son rôle, la fin de l'aventure a été plus mouvementée. Et le Mexicain reconnaît que c'est un statut très compliqué.

Pérez revient sur sa collaboration avec Verstappen « Affronter Max chez Red Bull est le défi le plus difficile. Je veux dire, même affronter Max dans n’importe quelle autre équipe serait très difficile. Mais l’affronter chez Red Bull, avec son équipe, ses gens, son environnement, c’est difficile, et vous avez besoin du meilleur du meilleur dans chaque domaine, et vous n’avez tout simplement pas cela, vous savez. Alors qu’il a toutes les opportunités en termes d’ingénierie, d’ingénieurs principaux, d’ingénieurs expérimentés, tout va à Max. Les quatre années où j’étais là-bas, j’ai gardé la même équipe d’ingénieurs. C’est quelque chose dont je me sens extrêmement fier. Je savais que j’allais dans un projet qui avait été construit pour Max au fil des ans. Quand ils m’ont signé, c’était très clair. Je savais ce pour quoi j’avais signé », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.