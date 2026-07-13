F1 - Transfert de Max Verstappen : La réponse cash de McLaren !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, l’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses spéculations. Alors que les choses commencent à se corser chez Red Bull, le quadruple champion du monde est évoqué du côté de McLaren. Andrea Stella, patron de l’écurie britannique, s’est toutefois montré assez clair lorsqu’il a été interrogé sur le sujet.

L’avenir de Max Verstappen est au coeur de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines maintenant. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull. Et le Néerlandais pourrait l’activer, puisqu’il ne sera pas en mesure d’être dans le Top 2 à la mi-saison. Le pilote de 28 ans est ainsi évoqué du côté de McLaren. Andrea Stella s’est toutefois montré assez clair lorsqu’il a été interrogé sur les spéculations autour de Max Verstappen et sa situation au sein de l’écurie autrichienne.

«J'ai déjà suffisamment de travail» « Vous savez quoi ? J'ai déjà suffisamment de choses à faire chez McLaren pour trouver une demi-seconde le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier que nous avons également rencontré des problèmes de fiabilité, aussi bien du côté du groupe propulseur que du châssis. Aujourd'hui encore, je pense que nous aurions dû arrêter Oscar Piastri un tour plus tôt. Nous aurions gagné un peu de temps en course. En tant qu'Andrea Stella, j'ai déjà suffisamment de travail sans réfléchir à ce que Laurent (Mekies, le directeur de Red Bull, ndlr) devrait faire » a confié le patron de McLaren dans des propos rapportés par F1i.