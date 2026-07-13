F1 : «Si Max va là-bas…», Verstappen reçoit un avertissement pour son transfert chez McLaren

Alors que son avenir fait toujours autant parler, Max Verstappen est notamment lié avec insistance à McLaren ces dernières semaines, équipe que son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, rejoindra à partir de 2028. Toutefois, pour Juan Pablo Montoya, rejoindre l’écurie britannique ne serait pas forcément une très bonne idée pour le Néerlandais.
Déjà très présentes l’année dernière à la même période, les rumeurs entourant l’avenir de Max Verstappen se sont de nouveau intensifiées dernièrement. Et la piste la plus chaude si le quadruple champion du monde décide de quitter Red Bull semble mener à McLaren, lui qui avait été très souvent lié à Mercedes. Son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, rejoindra en plus l’écurie britannique en 2028, mais serait-ce réellement une bonne idée pour Max Verstappen de le suivre ?
« Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain »
« Tout d’abord, Gianpiero ne sera pas ingénieur de course ; il occupera un poste bien plus élevé dans la hiérarchie.Donc non, ce ne sera pas le même rôle, très proche du pilote. Si Max rejoint McLaren, Gianpiero sera bien présent, mais à un niveau supérieur dans l’organisation. Ils ne travailleront plus directement en tête-à-tête, vous voyez ? », a déclaré Juan Pablo Montoya, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Pour Gianpiero aussi, ce changement représente un monde totalement nouveau. De nouveaux programmes, de nouvelles méthodes de travail, une mentalité différente. Il devra lui aussi apprendre tout cela. Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c’est une certitude. »
« McLaren s’est complètement construite autour de Lando »
Autre problème pour Juan Pablo Montoya, la place qu'aurait Max Verstappen chez McLaren, en comparaison avec Lando Norris : « Aujourd’hui, tout le monde peut voir que McLaren s’est complètement construite autour de Lando. De manière assez ouverte, Piastri a su s’y adapter, mais tout le monde sent que c’est le Team Norris. À quel point est-ce confortable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Max a l’avantage d’être chez Red Bull, où tout tourne autour de lui ? » S’il n’a pas de doute sur la vitesse de Max Verstappen, il estime que « quand vous quittez cette situation, vous devez partager. Il a probablement la vitesse pour le battre, mais, comme on dit ici, Lando n’est pas un adversaire facile. Et la voiture est développée selon ce que Lando souhaite. C’est lui qui oriente son évolution. Si Max va là-bas, que la voiture ne lui convient pas et que l’équipe n’apporte pas les changements qu’il demande, que va-t-il se passer ? C’est pour cela que je vous dis que ce n’est vraiment pas aussi simple que cela. »