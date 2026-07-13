F1 : «Si Max va là-bas…», Verstappen reçoit un avertissement pour son transfert chez McLaren

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir fait toujours autant parler, Max Verstappen est notamment lié avec insistance à McLaren ces dernières semaines, équipe que son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, rejoindra à partir de 2028. Toutefois, pour Juan Pablo Montoya, rejoindre l’écurie britannique ne serait pas forcément une très bonne idée pour le Néerlandais.

Déjà très présentes l’année dernière à la même période, les rumeurs entourant l’avenir de Max Verstappen se sont de nouveau intensifiées dernièrement. Et la piste la plus chaude si le quadruple champion du monde décide de quitter Red Bull semble mener à McLaren, lui qui avait été très souvent lié à Mercedes. Son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, rejoindra en plus l’écurie britannique en 2028, mais serait-ce réellement une bonne idée pour Max Verstappen de le suivre ?

« Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain » « Tout d’abord, Gianpiero ne sera pas ingénieur de course ; il occupera un poste bien plus élevé dans la hiérarchie.Donc non, ce ne sera pas le même rôle, très proche du pilote. Si Max rejoint McLaren, Gianpiero sera bien présent, mais à un niveau supérieur dans l’organisation. Ils ne travailleront plus directement en tête-à-tête, vous voyez ? », a déclaré Juan Pablo Montoya, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Pour Gianpiero aussi, ce changement représente un monde totalement nouveau. De nouveaux programmes, de nouvelles méthodes de travail, une mentalité différente. Il devra lui aussi apprendre tout cela. Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c’est une certitude. »