Surprise en F1 : Lewis Hamilton et Max Verstappen tombent d'accord !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations en Formule 1. Réalisant pourtant une belle saison chez Ferrari, Lewis Hamilton semble d’accord avec le Néerlandais, et a également évoqué des conditions difficiles de pilotage suite à la mise en place de ces nouvelles règles.

Cette saison 2026 restera dans l’histoire de la Formule 1. Et pour cause, les règles ont totalement changé. Alors que désormais, les pilotes doivent notamment gérer constamment leur niveau de batterie, cela n’a pas plu à certains d’entre eux comme Max Verstappen, qui n’a cessé depuis le début de saison à critiquer ces nouvelles réglementations entrées en vigueur. Visiblement, le quadruple champion du monde n’est pas le seul à partager cet avis. Invité du podcast StarTalk, Lewis Hamilton s’est exprimé à ce sujet.

« L’objectif ultime lorsque vous pilotez une Formule 1 est de pousser la voiture à sa limite » « C’est vraiment difficile pour les fans de comprendre tout cela, et c’est aussi difficile pour nous, parce que l’objectif ultime lorsque vous pilotez une Formule 1 est de pousser la voiture à sa limite. Plus vous passez vite dans un virage, plus vous êtes censé gagner du temps sur les autres. Mais aujourd’hui, avec ce que nous avons, comme la batterie dispose d’une quantité d’énergie limitée, lorsque vous n’accélérez pas vous la rechargez, et lorsque vous êtes à pleine puissance, vous l’utilisez », a ainsi analysé Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.