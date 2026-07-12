F1 : Red Bull le suit «de très près», une nouvelle piste pour remplacer Max Verstappen ?

Alors que l’avenir de Max Verstappen semble toujours aussi incertain, Red Bull se prépare à tous les scénarios et un éventuel départ de son quadruple champion du monde. En ce sens, Oscar Piastri a été cité comme un des pilotes suivis par l’écurie autrichienne, qui s’intéresserait également de très près à Ollie Bearman.
Max Verstappen pourrait ne pas faire long feu chez Red Bull. Récemment, des rumeurs évoquaient une rencontre avec McLaren, tandis que le Néerlandais peut désormais activer sa clause de sortie pour partir dès 2027. Reste à savoir qui pourrait le remplacer si son départ venait à se concrétiser. Le nom d’Oscar Piastri est revenu dernièrement, mais Ollie Bearman aurait également tapé dans l’œil de l’écurie autrichienne.
«Je sais que Red Bull suit de très près Ollie Bearman»
« Laurent Mekies, le directeur de l’écurie, est celui qui a fait signer Ollie Bearman à l’Académie Ferrari. Je sais que Red Bull suit de très près Ollie Bearman. S’il ne parvient pas à intégrer la Scuderia, cela pourrait être une très bonne option pour Red Bull et pour Ollie », a assuré David Croft, commentateur pour Sky Sports F1, dans des propos relayés par RacingNews365. S’il a déjà exprimé son envie d’avoir un baquet chez Ferrari un jour, la porte semble actuellement fermée pour Ollie Bearman.
«IIs doivent entamer des discussions avec d’autres écuries et envisager d’autres possibilités»
« Ollie va constater que Charles Leclerc a prolongé son contrat chez Ferrari, et que Lewis Hamilton semble bien parti pour rester encore plusieurs années. Son chemin vers l’écurie Ferrari a été coupé. Parallèlement, Haas, qui est la plus petite écurie, peine à développer sa voiture et à suivre le rythme. Ollie doit simplement continuer à faire ce qu’il fait, d’une manière ou d’une autre, et il pilote à merveille. Cela a mis Esteban [Ocon] un peu sous pression pour l’avenir, et nous verrons où cette écurie va aller. ais il est un peu coincé pour le moment. Il va peut-être devoir trouver un plan B, Ollie Bearman », a déclaré Martin Brundle. Selon Jenson Button, l’important pour Ollie Berman est « de rester concentré pour l’instant. Il est encore très jeune dans ce sport, et il est en train de faire ses preuves. Mais pour son entourage, oui, je pense qu’ils doivent entamer des discussions avec d’autres écuries et envisager d’autres possibilités. Car il pourrait se retrouver coincé dans cette écurie si Lewis décide de rester au même niveau pendant de nombreuses années encore. »