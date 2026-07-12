F1 : Red Bull le suit «de très près», une nouvelle piste pour remplacer Max Verstappen ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir de Max Verstappen semble toujours aussi incertain, Red Bull se prépare à tous les scénarios et un éventuel départ de son quadruple champion du monde. En ce sens, Oscar Piastri a été cité comme un des pilotes suivis par l’écurie autrichienne, qui s’intéresserait également de très près à Ollie Bearman.

Max Verstappen pourrait ne pas faire long feu chez Red Bull. Récemment, des rumeurs évoquaient une rencontre avec McLaren, tandis que le Néerlandais peut désormais activer sa clause de sortie pour partir dès 2027. Reste à savoir qui pourrait le remplacer si son départ venait à se concrétiser. Le nom d’Oscar Piastri est revenu dernièrement, mais Ollie Bearman aurait également tapé dans l’œil de l’écurie autrichienne.

«Je sais que Red Bull suit de très près Ollie Bearman» « Laurent Mekies, le directeur de l’écurie, est celui qui a fait signer Ollie Bearman à l’Académie Ferrari. Je sais que Red Bull suit de très près Ollie Bearman. S’il ne parvient pas à intégrer la Scuderia, cela pourrait être une très bonne option pour Red Bull et pour Ollie », a assuré David Croft, commentateur pour Sky Sports F1, dans des propos relayés par RacingNews365. S’il a déjà exprimé son envie d’avoir un baquet chez Ferrari un jour, la porte semble actuellement fermée pour Ollie Bearman.