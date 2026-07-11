F1 - Max Verstappen craque chez Red Bull : Un ancien pilote balance sur son comportement !

Pierrick Levallet

Contraint à l’abandon lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen a laissé éclater sa colère contre sa voiture. Naturellement, certains y ont vu un malaise avec Red Bull. David Coulthard est toutefois intervenu en se livrant sur le comportement du quadruple champion du monde depuis le début de sa carrière.

Max Verstappen avait sans doute rêvé d’un meilleur Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Néerlandais s’était remis sur de plutôt bons rails et espérait donc obtenir un bon résultat sur la piste de Silverstone. Mais finalement, le quadruple champion du monde a été contraint à l’abandon à cause de son aileron arrière. Le pilote de 28 ans a alors laissé éclater sa colère, et beaucoup y ont vu un malaise naissant chez Red Bull. David Coulthard s’est alors permis d’intervenir en se livrant le comportement de Super Max depuis le début de sa carrière.

«Max dit toujours exactement ce qu'il pense» « Après une nouvelle course compliquée pour Max, alors que tout semblait bien se passer et que la voiture montrait enfin des progrès, une nouvelle panne est venue tout gâcher. Max ne retient jamais ses mots lorsqu'il s'exprime. Il a dit que c'était inacceptable et beaucoup y voient immédiatement un énorme conflit avec Red Bull. Depuis l'époque de Toro Rosso, Max dit toujours exactement ce qu'il pense sur le moment. Il exprime simplement sa vérité, puis la relation avec son équipe continue normalement » a confié l’ancien pilote de F1, vice-champion du monde en 2001, dans des propos rapportés par F1i.