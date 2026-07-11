F1 - Max Verstappen : «C'est complètement absurde», le coup de gueule qui relance tout pour son transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs heures, l’avenir de Max Verstappen est sur toutes les lèvres. Et pour cause, le quadruple champion du monde se rapprocherait d’un transfert vers McLaren. Alors que dans le même temps, certaines rumeurs ont envoyé Oscar Piastri vers Red Bull, le manager du pilote australien a poussé un coup de gueule à ce sujet.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? En difficulté chez Red Bull cette saison, le champion néerlandais pourrait envisager un départ en 2027. Si les dernières rumeurs ont évoqué un possible transfert du quadruple champion du monde vers McLaren, d’autres ont annoncé qu’Oscar Piastri pourrait faire le chemin inverse en le remplaçant chez Red Bull. Une option crédible, mais que ne partage clairement pas Mark Webber, manager du jeune pilote australien.

« Dire qu'il cherche à partir est complètement absurde » « Oscar est sous contrat avec McLaren pour encore longtemps. Dire qu'il cherche à partir est complètement absurde. Beaucoup de choses totalement fictives ont été écrites à son sujet, ainsi qu'à propos d'autres équipes. McLaren a répété à plusieurs reprises qu'elle souhaitait le conserver sur le long terme, et Oscar est totalement concentré sur cet objectif », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par l’Auto Journal. En attendant, certains observateurs comme Jenson Button estiment que Max Verstappen a réellement envie d’ailleurs.