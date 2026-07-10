F1 - Discussions confirmées pour le transfert de Max Verstappen : «J'en suis vraiment convaincu»

Ces dernières heures, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions dans le paddock. Il faut dire que les tensions seraient importantes chez Red Bull, ce qui pourrait précipiter le départ du quadruple champion du monde vers une autre écurie. Jenson Button pense même que les discussions ont débuté.
L'avenir de Max Verstappen est l'un des sujets récurrents du côté du paddock de Formule 1 depuis quelques jours. Il faut dire que le quadruple champion du monde semble en froid avec sa direction et pourrait donc quitter Red Bull, grâce à une clause dans son contrat qui s'achève en 2028. Dans cette optique, des rumeurs insistantes l'annoncent du côté de chez McLaren. Quoi qu'il en soit, Jenson Button est convaincu que les discussions ont déjà débuté pour son transfert.
Button se lâche sur l'avenir de Verstappen
« Je pense que Max, chez Red Bull, semble très frustré en ce moment. La plupart du temps, il fait bonne figure, mais je crois qu’il est très frustré par la situation », lance-t-il pour l'émission The F1 Show de Sky Sports avant de poursuivre : « Beaucoup de personnes avec lesquelles il a travaillé pendant des années et avec lesquelles il a remporté des championnats sont parties dans d’autres écuries. Ça doit être très étrange, il doit se sentir un peu seul dans cette écurie, puisque tout le monde autour de lui est nouveau. Je pense donc qu’il va chercher d’autres options, j’en suis vraiment convaincu, pour l’année prochaine. »
«Je pense donc qu’il va chercher d’autres options, j’en suis vraiment convaincu»
Et pour Jenson Button, il est évident que l'entourage de Max Verstappen aurait tout intérêt à faire le forcing auprès de Mercedes : « Si j’étais son agent, l’équipe dans laquelle je voudrais le placer serait Mercedes, évidemment, aux côtés de Kimi ou de George, selon celui des deux qui décidera de continuer. » De manière générale, le champion du monde 2009 comprend le ressenti du pilote Red Bull auquel il conseille même d'être égoïste en pensant en premier lieu à sa carrière : « Il faut être impitoyable, il faut être égoïste, à sa place, car il a déjà une bien plus longue carrière derrière lui. » Quoi qu'il en soit, l'avenir de Max Verstappen devrait continuer à faire parler.