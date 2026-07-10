F1 - Discussions confirmées pour le transfert de Max Verstappen : «J'en suis vraiment convaincu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions dans le paddock. Il faut dire que les tensions seraient importantes chez Red Bull, ce qui pourrait précipiter le départ du quadruple champion du monde vers une autre écurie. Jenson Button pense même que les discussions ont débuté.

L'avenir de Max Verstappen est l'un des sujets récurrents du côté du paddock de Formule 1 depuis quelques jours. Il faut dire que le quadruple champion du monde semble en froid avec sa direction et pourrait donc quitter Red Bull, grâce à une clause dans son contrat qui s'achève en 2028. Dans cette optique, des rumeurs insistantes l'annoncent du côté de chez McLaren. Quoi qu'il en soit, Jenson Button est convaincu que les discussions ont déjà débuté pour son transfert.

Button se lâche sur l'avenir de Verstappen « Je pense que Max, chez Red Bull, semble très frustré en ce moment. La plupart du temps, il fait bonne figure, mais je crois qu’il est très frustré par la situation », lance-t-il pour l'émission The F1 Show de Sky Sports avant de poursuivre : « Beaucoup de personnes avec lesquelles il a travaillé pendant des années et avec lesquelles il a remporté des championnats sont parties dans d’autres écuries. Ça doit être très étrange, il doit se sentir un peu seul dans cette écurie, puisque tout le monde autour de lui est nouveau. Je pense donc qu’il va chercher d’autres options, j’en suis vraiment convaincu, pour l’année prochaine. »