F1 - Max Verstappen est «en discussion très avancée» pour son transfert : Un échange avec un autre pilote est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, la rumeur d'un départ de Max Verstappen ne cesse d'enfler dans la paddock. Son nom circule du côté de McLaren qui serait même en discussion avancée avec le quadruple champion du monde qui pourrait échanger son baquet avec celui d'Oscar Piastri.

Plus le temps passe, plus Max Verstappen semble s'éloigner de Red Bull. En effet, les tensions seraient importantes en interne au point que de nombreuses rumeurs envoient le quadruple champion du monde chez McLaren. Des rumeurs qui se sont accentuées depuis le Grand Prix de Silverstone lors duquel les désaccords étaient importants entre les deux parties. Ralf Schumacher pense que les discussions sont très avancées entre Max Verstappen et McLaren... ce qui pourrait avoir des conséquences pour Oscar Piastri.

Vers un échange Verstappen-Piastri ? « Oliver Mintzlaff est actuellement le dirigeant sportif le plus occupé qui soit. Il y a Max Verstappen, avec cette clause de sortie qui plane au-dessus de l’équipe comme une épée de Damoclès. Je pense que c’est précisément cette clause de sortie qui pousse Red Bull à regarder ailleurs. Il existe déjà des rumeurs concernant Oscar Piastri, par exemple, qui serait mécontent chez McLaren. Après Monza l’an dernier, il avait perdu confiance en McLaren, ou en tout cas fortement remis en question sa place. Le problème est qu’il est toujours sous contrat et que les actionnaires, le groupe de Bahreïn, souhaitent probablement respecter ces engagements, car c’est dans leur intérêt de ne pas avoir à le payer pour partir », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.