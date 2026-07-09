F1 : Ferrari calme tout le monde après la victoire de Charles Leclerc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme après le succès de Lewis Hamilton à Barcelone, Frédéric Vasseur n’a pas voulu s’emballer au sortir de la victoire de Charles Leclerc dimanche dernier à Silverstone. Le directeur d’équipe de Ferrari estime que Mercedes a toujours une longueur d’avance en termes de performances et refuse de parler de course au titre.

Après la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone, c’était au tour de Charles Leclerc de prendre place sur la plus haute marche du podium dimanche à l’issue du Grand Prix de Grande-Bretagne. La première victoire du Monégasque depuis près de deux ans, trois semaines après le premier succès de son coéquipier sous les couleurs de Ferrari. Et encore une fois, Frédéric Vasseur refuse de s’emballer pour autant.

« Ça ne veut pas dire que nous sommes champions » « Après Barcelone, on m'a dit : 'Ah, Ferrari est de retour dans la course au titre.' Et j'ai répondu non. La semaine suivante, on m'a dit que Ferrari était au milieu de nulle part. Et j'ai répondu non. J'aurai exactement la même approche avec tout le monde à l'usine », a déclaré le directeur d’équipe de la Scuderia, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Je dirai : 'Les gars, on a fait un bon week-end. Maintenant, concentrons-nous sur Spa. Ça ne veut pas dire que nous sommes champions. Et nous ne sommes pas non plus au milieu de nulle part. On progresse étape par étape, c'est comme ça'. Je ne tire jamais de conclusions après une course, après deux courses, après un bon résultat ou après un mauvais résultat. Mon seul objectif est de faire plus et mieux. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour tout le monde à l'usine. Et c'est votre travail de parler du championnat, mais moi, je ne l'ai jamais fait. »