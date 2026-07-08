F1 : Max Verstappen se fait recaler en public par McLaren pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la rumeur d'un transfert de Max Verstappen chez McLaren ne cesse d'enfler, Zak Brown, le patron de l'écurie britannique n'a pas manqué de démentir ces informations en conférence de presse, assurant qu'il était très heureux avec ses deux pilotes à savoir Oscar Piastri et le champion du monde en titre Lando Norris.

Cela fait désormais quelques jours que plusieurs informations prennent de l'épaisseur concernant un éventuel transfert de Max Verstappen chez McLaren. Et pour cause, le quadruple champion du monde serait très agacé par la tournure des évènements au sein de l'équipe autrichienne et aurait clairement des envies d'ailleurs. Toutefois, lors de son passage en conférence de presse, Zak Brown, le patron de McLaren a clairement assuré qu'il n'avait pas de place pour le Néerlandais, sachant qu'Oscar Piastri et Lando Norris étaient toujours sous contrat.

Zak Brown répond aux rumeurs sur Max Verstappen « Ce ne sont que des rumeurs. Il n’y a eu aucune discussion. D’habitude, je ne parle pas de mes dîners, mais hier soir, j’ai dîné avec Nigel Mansell, ce qui était vraiment génial. Il a remporté cette course à plusieurs reprises. Je suis très satisfait de mes deux pilotes, Lando et Oscar, et je pense que dès qu’un nom comme celui de Max est évoqué, tout le monde s’emballe un peu. [C’est un] quadruple champion du monde, mais je suis très satisfait de notre line-up de pilotes », a-t-il confié dans des propos rapportés par PlanetF1.com avant de poursuivre.