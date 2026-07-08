F1 - Max Verstappen : La clause qui provoque un gros malaise chez Red Bull !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler en F1. Le pilote de 28 ans dispose d’une clause de sortie qui peut lui permettre de quitter Red Bull. Le Néerlandais serait d’ailleurs en mesure de l’activer sous certaines conditions. Et cela commencerait à provoquer un malaise assez conséquent au sein de l’écurie autrichienne.

Depuis plusieurs mois maintenant, Max Verstappen est au coeur de nombreuses spéculations au sujet de son avenir en F1. Le Néerlandais fait l’objet de plusieurs rumeurs concernant un éventuel départ de Red Bull. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie qui lui permettrait de quitter l’écurie autrichienne avant que son contrat n’arrive à son terme. Cette dernière commencerait d’ailleurs à alimenter un malaise assez conséquent au sein de l’équipe.

La clause de Verstappen agace Red Bull Comme le rapporte De Limburger, la direction de Red Bull serait en train de s’agacer très sérieusement de voir Max Verstappen rester dans le flou au sujet de son avenir. Le pilote de 28 ans ne peut plus figurer dans le top 2 du championnat avant la trêve estivale suite à son abandon lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. De ce fait, le Néerlandais pourrait activer cette clause contractuelle, et rien ne l’obligerait à communiquer sa décision avant octobre. Les actionnaires seraient ainsi en plein malaise puisqu’ils estimeraient avoir pleinement soutenu Max Verstappen pendant la période de transition liée au moteur de 2026.