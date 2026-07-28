Mercato - L’OM négocie un nouveau départ important : 20M€ vont bientôt entrer dans les caisses du club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin de continuer son dégraissage et récupérer des liquidités, l’OM pourrait se résoudre à se séparer d’un finaliste de la Coupe du monde 2026 en la personne de Facundo Medina. Un an seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, le défenseur âgé de 27 ans serait dans le viseur du Bayer Leverkusen et les négociations auraient déjà commencé entre les deux clubs.

Après Leonardo Balerdi (27 ans), le Bayer Leverkusen aurait jeté son dévolu sur un autre joueur de l’OM. Récemment, L’Équipe indiquait que l’international argentin (11 sélections) avait repoussé une approche du club allemand, datant du printemps dernier, qui était prêt à proposer 25M€, plus des bonus, afin de s’attacher ses services. Une opération qui aurait pourtant fait les affaires de l’Olympique de Marseille, alors qu’un départ de son ancien capitaine est acté depuis plusieurs mois.

L’OM en discussion avec le Bayer Leverkusen pour Medina En attendant de savoir de quoi l’avenir de Leonardo Balerdi sera fait, c’est un autre joueur de l’Argentine qui pourrait finir par rejoindre le Bayer Leverkusen. En effet, d’après les informations du Phocéen, des discussions auraient été entamées avec l’OM dans l’optique d’un transfert de Facundo Medina. Aucun accord pour le moment, tandis que les négociations porteraient actuellement sur la formule de l’éventuel de transfert de l’international argentin (14 sélections), finaliste de la Coupe du monde 2026, à laquelle il a participé.

L’OM attend au moins 20M€ Du côté de l’OM, on ne serait pas opposé à un départ de Facundo Medina, bien qu’il n’ait été recruté il n’y a qu’un an en provenance du RC Lens. Marseille s’était attaché ses services dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire, pour un montant total estimé à 20M€. Toujours selon Le Phocéen, la direction olympienne attendrait plus ou moins la même somme afin de le céder au Bayer Leverkusen. L’objectif du club est de récupérer son investissement et donc ne pas vendre le défenseur âgé de 27 ans pour un montant inférieur à celui dépensé il y a un an pour l’attirer dans la cité phocéenne.