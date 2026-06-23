Mercato : Un joueur de l’OM a fait capoter un transfert à 25M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il doit passer devant la DNCG ce mardi, l’OM aurait pu réaliser une première belle vente grâce à Leonardo Balerdi. Un club allemand aurait en effet été prêt à proposer 25M€ afin de s’attacher les services de l’international argentin, mais ce dernier n’était pas très emballé par cette destination.

Après avoir été sanctionné d’une amende de 10M€ et d’une exclusion de la Ligue Europa avec sursis par l’UEFA, place désormais à la DNCG pour l’OM. Ce mardi, Marseille passera devant le gendarme du football français, avec un encadrement de sa masse salariale attendu. Ce n’est pas un secret, le club a un besoin urgent de vendre afin de rééquilibrer ses comptes et a d’ailleurs dû faire une croix sur une belle rentrée d’argent.

Leverkusen proposait 25M€ pour Balerdi Alors qu’il s’est déjà entendu avec l’OM dans l’optique d’un départ cet été depuis quelque temps maintenant, Leonardo Balerdi (27 ans) était dans le viseur du Bayer Leverkusen. D’après les informations de L’Équipe, le club allemand était prêt, au printemps dernier, à proposer 25M€, plus des bonus, afin de s’attacher les services de l’international argentin (11 sélections). Toutefois, le principal intéressé n’était pas très emballé à l’idée de le rejoindre et a donc fait capoter l’opération.