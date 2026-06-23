Mercato : Un joueur de l’OM a fait capoter un transfert à 25M€

Alors qu’il doit passer devant la DNCG ce mardi, l’OM aurait pu réaliser une première belle vente grâce à Leonardo Balerdi. Un club allemand aurait en effet été prêt à proposer 25M€ afin de s’attacher les services de l’international argentin, mais ce dernier n’était pas très emballé par cette destination.
Après avoir été sanctionné d’une amende de 10M€ et d’une exclusion de la Ligue Europa avec sursis par l’UEFA, place désormais à la DNCG pour l’OM. Ce mardi, Marseille passera devant le gendarme du football français, avec un encadrement de sa masse salariale attendu. Ce n’est pas un secret, le club a un besoin urgent de vendre afin de rééquilibrer ses comptes et a d’ailleurs dû faire une croix sur une belle rentrée d’argent.
Leverkusen proposait 25M€ pour Balerdi
Alors qu’il s’est déjà entendu avec l’OM dans l’optique d’un départ cet été depuis quelque temps maintenant, Leonardo Balerdi (27 ans) était dans le viseur du Bayer Leverkusen. D’après les informations de L’Équipe, le club allemand était prêt, au printemps dernier, à proposer 25M€, plus des bonus, afin de s’attacher les services de l’international argentin (11 sélections). Toutefois, le principal intéressé n’était pas très emballé à l’idée de le rejoindre et a donc fait capoter l’opération.
Hojbjerg, la première vente de l’OM ?
Depuis, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est blessé au mollet juste avant le début de la Coupe du monde 2026, pour laquelle il a dû déclarer forfait. Toujours selon L’Équipe, en plus de Mason Greenwood (24 ans), annoncé avec insistance vers l’AS Rome, avec qui il serait déjà mis d’accord, Frank McCourt attend deux autres grosses ventes. Leonardo Balerdi aurait pu être l’une d’elles, tandis que le quotidien sportif indiquait dernièrement que Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) pourrait être le premier à plier bagage cet été, lui qui intéresserait l'Atalanta, selon la presse italienne.