Mercato - OM : Une première décision est prise pour ce transfert inattendu !

Pierrick Levallet

Ennuyé par certains soucis financiers, l’OM va devoir faire attention à ses dépenses sur le mercato cet été tout en bâtissant un nouveau projet. Le club phocéen semblerait d’ailleurs avoir coché le nom d’Amadou Koné sur sa liste. Le milieu défensif du Neom SC en Arabie Saoudite aurait d’ailleurs pris une première décision pour son avenir.

L’OM va avoir du pain sur la planche pour son mercato. Le club phocéen est ennuyé par certains soucis financiers et doit malgré tout rebâtir une équipe toute neuve pour démarrer son nouveau projet avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Les dirigeants marseillais vont donc devoir limiter leurs dépenses en se tournant vers des profils peu onéreux mais capable d’ajouter une vraie plus-value à l’effectif. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 auraient coché un nom sur leur liste.

L'OM en pince pour Amadou Koné D’après les informations de Media Foot, l’OM serait séduit par le profil d’Amadou Koné. La formation olympienne avait déjà essayé de le recruter lors de l’hiver 2025, en vain. L’équipe marseillaise entendrait donc retenter sa chance pour le milieu défensif du Neom SC en Arabie Saoudite. Mais l’OM ne serait pas seul sur le coup. Le RC Strasbourg, l’AS Roma et le RB Leipzig garderaient également un œil sur lui. Le joueur de 21 ans, de son côté, aurait pris une première décision pour son avenir puisqu’il souhaiterait retrouver l’Europe.