Mercato : L'OM reçoit une première offre pour Mason Greenwood, et c'est une surprise !

Alors que le transfert de Mason Greenwood est quasiment obligatoire pour l'OM, qui a de gros soucis économiques, l'AS Roma semble être le club le plus chaud pour le recruter. Cependant, une autre formation aurait dégainé une première offre pour s'attacher les services du numéro 10 marseillais.
L'été de l'OM s'annonce très chaud. Et pour cause, le club phocéen rencontre de graves problèmes économiques qui ont même poussé l'UEFA à sanctionner les Marseillais avec un amende de 10M€ et surtout, l'obligation de rééquilibrer ses comptes d'ici la fin de la saison prochaine sous peine d'être exclu des compétitions européennes. Par conséquent, l'OM n'a pas le choix, il faut vendre, et cela passe par le départ de plusieurs joueurs importants. A commencer par Mason Greenwood.
Fenerbahçe dégaine une offre pour Greenwood
D'ailleurs, le numéro 10 de l'OM fait beaucoup parler de lui sur le mercato. Et pour cause, il la priorité de l'AS Roma. Et pourtant, c'est un autre club qui aurait dégainé en premier. Selon les informations du média turc Milliyet, Fenerbahçe aurait ainsi lâché une offre pour Mason Greenwood estimée à 35M€ + 5M€ de bonus. Néanmoins, l'OM espère récupérer 50M€ pour le transfert de son ailier anglais. Il faut dire que Manchester United va récupérer 40% du montant de la transaction, ce qui pousse les Marseillais à se montrer gourmand.
L'AS Roma continue d'en faire sa priorité
Malgré tout, l'AS Roma reste la piste la plus chaude pour Mason Greenwood qui est la priorité des dirigeants de la Louve pour cet été. Il faut dire que la Roma va faire son retour en Ligue des Champions et vise un gros mercato avec en tête de gondole le numéro 10 de l'OM. Reste désormais à trouver un accord avec les Marseillais qui ne sont pas en position de force dans ce dossier compte tenu de leur obligation de vendre.