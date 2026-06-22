Mercato : L'OM reçoit une première offre pour Mason Greenwood, et c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le transfert de Mason Greenwood est quasiment obligatoire pour l'OM, qui a de gros soucis économiques, l'AS Roma semble être le club le plus chaud pour le recruter. Cependant, une autre formation aurait dégainé une première offre pour s'attacher les services du numéro 10 marseillais.

L'été de l'OM s'annonce très chaud. Et pour cause, le club phocéen rencontre de graves problèmes économiques qui ont même poussé l'UEFA à sanctionner les Marseillais avec un amende de 10M€ et surtout, l'obligation de rééquilibrer ses comptes d'ici la fin de la saison prochaine sous peine d'être exclu des compétitions européennes. Par conséquent, l'OM n'a pas le choix, il faut vendre, et cela passe par le départ de plusieurs joueurs importants. A commencer par Mason Greenwood.

Fenerbahçe dégaine une offre pour Greenwood D'ailleurs, le numéro 10 de l'OM fait beaucoup parler de lui sur le mercato. Et pour cause, il la priorité de l'AS Roma. Et pourtant, c'est un autre club qui aurait dégainé en premier. Selon les informations du média turc Milliyet, Fenerbahçe aurait ainsi lâché une offre pour Mason Greenwood estimée à 35M€ + 5M€ de bonus. Néanmoins, l'OM espère récupérer 50M€ pour le transfert de son ailier anglais. Il faut dire que Manchester United va récupérer 40% du montant de la transaction, ce qui pousse les Marseillais à se montrer gourmand.