PSG - Transfert à 120M€ : Luis Enrique intervient pour recruter la sensation de la Coupe du monde 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG compte bien se renforcer lors du mercato en apportant quelques retouches à son effectif. Dans cette optique, les Parisiens se sont lancés dans une énorme bataille avec Liverpool pour recruter Yan Diomandé. Et Luis Enrique serait intervenu personnellement dans ce dossier.

Après plusieurs marchés des transferts assez calmes, le PSG devrait cette fois s'activer afin de régénérer son effectif qui a tout gagné ces derniers mois. Dans cette optique, un joueur semble avoir tapé dans l'œil des Parisiens à savoir Yan Diomandé (19 ans). L'ailier du RB Leipzig est même la révélation de ce début de la Coupe du monde 2026 avec la Côte d'Ivoire ce qui fait encore grimper sa cote sur le mercato.

Luis Enrique intervient pour Diomandé Et selon les informations de SPORT, Luis Enrique aurait décidé de prendre les choses en main. L'entraîneur du PSG estime que Yan Diomandé possède le profil parfait pour répondre à ses exigences et s'intégrer dans son onze de départ, surtout en cas de départ de Bradley Barcola. Néanmoins, malgré l'implication de Luis Enrique dans ce dossier, rien n'est gagné puisque Liverpool est également très intéressé par l'international ivoirien pour lequel le RB Leipzig réclame 120M€ au moins.