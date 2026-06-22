PSG - Transfert à 120M€ : Luis Enrique intervient pour recruter la sensation de la Coupe du monde 2026 !

Cet été, le PSG compte bien se renforcer lors du mercato en apportant quelques retouches à son effectif. Dans cette optique, les Parisiens se sont lancés dans une énorme bataille avec Liverpool pour recruter Yan Diomandé. Et Luis Enrique serait intervenu personnellement dans ce dossier.
Après plusieurs marchés des transferts assez calmes, le PSG devrait cette fois s'activer afin de régénérer son effectif qui a tout gagné ces derniers mois. Dans cette optique, un joueur semble avoir tapé dans l'œil des Parisiens à savoir Yan Diomandé (19 ans). L'ailier du RB Leipzig est même la révélation de ce début de la Coupe du monde 2026 avec la Côte d'Ivoire ce qui fait encore grimper sa cote sur le mercato.
Luis Enrique intervient pour Diomandé
Et selon les informations de SPORT, Luis Enrique aurait décidé de prendre les choses en main. L'entraîneur du PSG estime que Yan Diomandé possède le profil parfait pour répondre à ses exigences et s'intégrer dans son onze de départ, surtout en cas de départ de Bradley Barcola. Néanmoins, malgré l'implication de Luis Enrique dans ce dossier, rien n'est gagné puisque Liverpool est également très intéressé par l'international ivoirien pour lequel le RB Leipzig réclame 120M€ au moins.
La bataille avec Liverpool s'annonce acharnée
Un feuilleton qui s'invite même au sein de la sélection ivoirienne puisqu'après la victoire de la Côte d'Ivoire contre l'Equateur (1-0), Emerse Faé a ironisé sur l'avenir de Yan Diomandé, qui avait brillé lors de ce match. « Quand on était en France pour la préparation, les journalistes disaient qu’il allait signer au PSG. Maintenant, aujourd’hui, j’arrive aux États-Unis on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra. Je pense qu’il est très concentré sur le mondial d’abord, et après il prendra la meilleure décision pour la suite de sa carrière », confiait le sélectionneur ivoirien en conférence de presse.