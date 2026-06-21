PSG - Barcola sur le départ : Une folie à 150M€ pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG a visiblement prévu un été mouvementé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Bradley Barcola pourrait quitter le navire lors de ce mercato estival. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens pourraient se laisser tenter par une folie à 150M€ pour recruter... Yan Diomandé !

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive en battant Arsenal. Depuis, les Rouge-et-Bleu se consacrent à leur mercato. Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le club de la capitale ne cesse de multiplier les pistes. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Yan Diomandé. Les pensionnaires de la Ligue 1 le considéraient d’ailleurs comme capable de remplacer Bradley Barcola.

Intertitre 2 D’après les informations de TEAMtalk, Red Bull considérerait en effet l’ailier de 19 ans comme le plus grand talent du système depuis des années. Le prix fixé par le RB Leipzig, estimé aux alentours de 150M€, reflèterait cela. Yan Diomandé aurait d’ailleurs conscience du projet à long terme que le PSG a prévu pour lui. S’il a l’opportunité d’être l’héritier de Mohamed Salah à Liverpool, il pourrait également venir remplacer Bradley Barcola dans la capitale. Les doubles champions d’Europe pourraient même passer à l’action si jamais l’international ivoirien est tenté.