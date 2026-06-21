Mercato : L’OM va annoncer trois nouvelles recrues ! 

Alexis Brunet

À cause de ses difficultés financières, l’OM cherche à boucler de jolis coups sur le marché des transferts et cela passe souvent par le recrutement de jeunes éléments. Dernièrement, le club phocéen a annoncé l’arrivée de deux joueurs nés en 2008, mais ce n’est pas terminé. Trois talents nés la même année se sont déjà engagés avec Marseille, mais rien n’a été officialisé pour le moment.

Cette saison, l’OM est passé par toutes les émotions et les Marseillais ont globalement déçu. Alors qu’ils visaient la qualification pour la Ligue des champions, les coéquipiers de Mason Greenwood ont finalement échoué et ils devront se contenter de la Ligue Europa. Une mauvaise nouvelle pour les Olympiens qui ont un grand besoin d’argent car ils font face à de grosses difficultés financières.

L’OM devrait annoncer l’arrivée de trois jeunes Avec ces difficultés financières, l’OM n’aura pas beaucoup de marge sur le mercato et Grégory Lorenzi va donc devoir tenter des coups. Cela passera sûrement par des jeunes éléments à fort potentiel comme Sacha Lung, qui est arrivé dernièrement en provenance de Strasbourg, ou bien Jephten Malanda, qui a débarqué lui de Lille. Ces deux joueurs sont nés en 2008 et, selon les informations de La Provence, le club phocéen a mis la main sur trois cracks nés la même année mais qui n’ont pas encore été annoncés officiellement. Il s’agit de Milan Cheval (ancien gardien de Caen), Osmane N’Diaye (ancien latéral de Caen) et Adam El Boughlamy (ancien milieu de Montpellier). Des opérations qui avaient été validées par Medhi Benatia et qui ont été confirmées par Lorenzi. Ils évolueront d’abord avec les U19 et en National 2, mais ils pourraient rejoindre le groupe professionnel s’ils tapent dans l’œil du prochain entraîneur marseillais.