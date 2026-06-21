Mercato : L'OM face à un «défi» qui s'annonce compliqué concernant les «gros salaires»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato a ouvert ses portes et du côté de l'OM, on va s'activer dans le sens des départs. Le club phocéen devrait trouver 100M€. Pour y arriver, la direction olympienne devrait faire partir certaines de ses plus grosses valeurs marchandes, tout en cherchant également à se séparer de certains gros salaires. Mais voilà que ça ne s'annonce pas si simple pour l'OM...

Cet été, il faut s'attendre à de nombreux départs du côté de l'OM. Alors qu'on parle beaucoup de celui de Mason Greenwood, la seule vente de l'Anglais ne suffira pas à répondre aux besoins du club phocéen. Les finances étant dans le rouge, il faudrait vendre pour 100M€ selon les différents échos lors de ce mercato. D'autres joueurs vont donc faire leurs valises dans les semaines et c'est ainsi que l'OM pourrait également chercher à se débarrasser de ses gros salaires qui plombent la masse salariale.

« Plus on a un gros salaire, plus on se dit je ne suis pas si mal à Marseille » Le fait est que l'OM, se séparer des gros salaires à l'instar de Geoffrey Kondogbia, pourrait être plus facile à dire qu'à faire. En effet, lors du Super Moscato Show, le journaliste de RMC, Florent Germain a expliqué à ce sujet : « Il faut vendre et ce n’est pas si facile. Les joueurs qui ont des gros salaires, ils sont bien à Marseille. Un Kondogbia qui touche 450 000€ et qui est souvent blessé, je ne sais pas quel club va vouloir le récupérer. Plus on a un gros salaire, plus on se dit je ne suis pas si mal à Marseille. C’est le défi des dirigeants de l’OM de se séparer de certains joueurs à gros salaire ».