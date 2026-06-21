Mercato : L'OM face à un «défi» qui s'annonce compliqué concernant les «gros salaires»

Le mercato a ouvert ses portes et du côté de l'OM, on va s'activer dans le sens des départs. Le club phocéen devrait trouver 100M€. Pour y arriver, la direction olympienne devrait faire partir certaines de ses plus grosses valeurs marchandes, tout en cherchant également à se séparer de certains gros salaires. Mais voilà que ça ne s'annonce pas si simple pour l'OM...
Cet été, il faut s'attendre à de nombreux départs du côté de l'OM. Alors qu'on parle beaucoup de celui de Mason Greenwood, la seule vente de l'Anglais ne suffira pas à répondre aux besoins du club phocéen. Les finances étant dans le rouge, il faudrait vendre pour 100M€ selon les différents échos lors de ce mercato. D'autres joueurs vont donc faire leurs valises dans les semaines et c'est ainsi que l'OM pourrait également chercher à se débarrasser de ses gros salaires qui plombent la masse salariale.
« Plus on a un gros salaire, plus on se dit je ne suis pas si mal à Marseille »
Le fait est que l'OM, se séparer des gros salaires à l'instar de Geoffrey Kondogbia, pourrait être plus facile à dire qu'à faire. En effet, lors du Super Moscato Show, le journaliste de RMC, Florent Germain a expliqué à ce sujet : « Il faut vendre et ce n’est pas si facile. Les joueurs qui ont des gros salaires, ils sont bien à Marseille. Un Kondogbia qui touche 450 000€ et qui est souvent blessé, je ne sais pas quel club va vouloir le récupérer. Plus on a un gros salaire, plus on se dit je ne suis pas si mal à Marseille. C’est le défi des dirigeants de l’OM de se séparer de certains joueurs à gros salaire ».
Qui sont les gros salaires à l'OM ?
Il y a quelques semaines maintenant, L'Equipe avait révélé les salaires à l'OM, donnant ainsi les noms des joueurs les mieux payés. Le premier est ainsi Pierre-Emile Höjbjerg avec 500 000€ bruts par mois. Derrière, on retrouve Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia avec 450 000€. Viennent ensuite Nayef Aguerd (400 000€), Pierre-Emerick Aubameyang (350 000€), Leonardo Balerdi (350 000€), Igor Paixao (350 000€), Facundo Medina (320 000€), Quinten Timber (320 000€) ou encore Geronimo Rulli (320 000€).