Transfert de Mason Greenwood : L’OM a déjà refusé une offre

Après deux saisons passées dans le sud de la France, Mason Greenwood devrait s’envoler vers d’autres horizons. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre en ce mercato estival et l’ailier de 24 ans semble être le candidat parfait, puisqu’il possède actuellement la plus grosse valeur marchande de l’effectif.
On ne se demande plus s’il va partir, mais plutôt quand. Mason Greenwood semble être arrivé à la fin de son aventure avec l’OM et pourrait rebondir du côté de la Serie A. L’AS Roma lui fait en effet les yeux doux et l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait personnellement réclamé sa signature, poussant d’ailleurs ses dirigeants à boucler son transfert le plus rapidement possible.
Greenwood à la Roma
Un premier pas important aurait déjà été fait, puisque Greenwood aurait trouvé un accord avec la Roma. La presse italienne évoque un contrat de cinq ans, ou de quatre ans avec une saison supplémentaire en option, comprenant un salaire estimé entre les 4 et les 4,5M€ bonus compris. Il faut dire que les Romains sont également dans le viseur de l’UEFA et les propriétaires américains ont décidé de fixer un plafond salarial, même si celui de la star de l’OM pourrait évoluer au fil des saisons, jusqu’à atteindre les 6M€.
L’OM lâche une première réponse
Le problème, c’est qu’il faut désormais trouver un accord sur l’indemnité de transfert et pour le moment, ça ne semble pas si simple. L’OM rêve en effet d’un deal record autour des 50 ou 55M€, ce qui ferait de Mason Greenwood la plus grosse vente de l’histoire du club. Beaucoup trop pour l’AS Roma, qui aurait récemment évoqué une opération d’un total de 40M€, avec un prêt payant de 5M€, une obligation d’achat à 25M€ et des bonus facilement atteignables autour des 10M€. Il Corriere dello Sport nous apprend toutefois que les Marseillais auraient déjà expliqué ne pas vouloir accepter une telle offre et les négociations devraient donc se poursuivre entre les deux clubs.