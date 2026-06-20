Transfert de Mason Greenwood : L’OM a déjà refusé une offre

Axel Cornic

Après deux saisons passées dans le sud de la France, Mason Greenwood devrait s’envoler vers d’autres horizons. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre en ce mercato estival et l’ailier de 24 ans semble être le candidat parfait, puisqu’il possède actuellement la plus grosse valeur marchande de l’effectif.

On ne se demande plus s’il va partir, mais plutôt quand. Mason Greenwood semble être arrivé à la fin de son aventure avec l’OM et pourrait rebondir du côté de la Serie A. L’AS Roma lui fait en effet les yeux doux et l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait personnellement réclamé sa signature, poussant d’ailleurs ses dirigeants à boucler son transfert le plus rapidement possible.

Greenwood à la Roma Un premier pas important aurait déjà été fait, puisque Greenwood aurait trouvé un accord avec la Roma. La presse italienne évoque un contrat de cinq ans, ou de quatre ans avec une saison supplémentaire en option, comprenant un salaire estimé entre les 4 et les 4,5M€ bonus compris. Il faut dire que les Romains sont également dans le viseur de l’UEFA et les propriétaires américains ont décidé de fixer un plafond salarial, même si celui de la star de l’OM pourrait évoluer au fil des saisons, jusqu’à atteindre les 6M€.