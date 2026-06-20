Mercato - Habib Beye : L’OM a entamé les premières démarches pour se séparer de son entraîneur

Officiellement, Habib Beye est toujours l’entraineur de l’OM aujourd’hui. Mais voilà que ça ne devrait pas rester ainsi. En effet, la nouvelle direction olympienne a rapidement pris la décision d’apporter du changement sur le banc de touche, accordant sa confiance à Bruno Genesio. Il va donc falloir acter le divorce avec Beye et voilà que ça aurait commencé à bouger en coulisses.
Venu remplacer Roberto De Zerbi comme entraîneur de l’OM, Habib Beye avait signé jusqu’en 2027. Mais voilà que ce contrat pourrait être rompu prochainement. En effet, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont déjà choisi le prochain entraîneur du club phocéen en la personne de Bruno Genesio. Pour le moment, rien n’est encore officiel, mais un accord aurait été trouvé dans les grandes lignes avec l’ex-entraîneur du LOSC. Alors que l’OM attend désormais de passer devant la DNCG pour définitivement être fixé sur son sort, voilà que la direction olympienne se serait activée pour préparer le départ d’Habib Beye.
Des premières discussions pour la séparation avec Beye
Entre Habib Beye et l’OM, la fin serait donc proche. Ce samedi, La Provence nous informe d’ailleurs qu’en coulisses, le club phocéen aurait initié des premiers contacts avec le clan Beye pour évoquer la future séparation. Celle-ci semblerait donc se rapprocher mais voilà qu’en parallèle, comme l’explique le quotidien régional, Beye aurait déjà commencé à travailler sur un programme de reprise avec ses adjoint pour l’OM, se préparant à la possibilité de rester sur le banc olympien.
Virer Beye, ça va coûter combien ?
Si l’OM veut se séparer d’Habib Beye, il va d’ailleurs falloir mettre la main au portefeuille. En effet, étant sous contrat jusqu’en 2027, il faudra l’indemniser. Des précisions ont d’ailleurs été apportées concernant le montant à envisager pour virer Beye. Alors qu’une somme de 500 000€ a notamment été évoquée, il a également été expliqué qu’en finissant 5ème avec l’OM, l’entraîneur olympien aurait activé une clause dans son contrat réduisant son salaire. De quoi par conséquent réduire également la somme qu’il faudra lui régler.