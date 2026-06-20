Mercato - Habib Beye : L’OM a entamé les premières démarches pour se séparer de son entraîneur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement, Habib Beye est toujours l’entraineur de l’OM aujourd’hui. Mais voilà que ça ne devrait pas rester ainsi. En effet, la nouvelle direction olympienne a rapidement pris la décision d’apporter du changement sur le banc de touche, accordant sa confiance à Bruno Genesio. Il va donc falloir acter le divorce avec Beye et voilà que ça aurait commencé à bouger en coulisses.

Venu remplacer Roberto De Zerbi comme entraîneur de l’OM, Habib Beye avait signé jusqu’en 2027. Mais voilà que ce contrat pourrait être rompu prochainement. En effet, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont déjà choisi le prochain entraîneur du club phocéen en la personne de Bruno Genesio. Pour le moment, rien n’est encore officiel, mais un accord aurait été trouvé dans les grandes lignes avec l’ex-entraîneur du LOSC. Alors que l’OM attend désormais de passer devant la DNCG pour définitivement être fixé sur son sort, voilà que la direction olympienne se serait activée pour préparer le départ d’Habib Beye.

Des premières discussions pour la séparation avec Beye Entre Habib Beye et l’OM, la fin serait donc proche. Ce samedi, La Provence nous informe d’ailleurs qu’en coulisses, le club phocéen aurait initié des premiers contacts avec le clan Beye pour évoquer la future séparation. Celle-ci semblerait donc se rapprocher mais voilà qu’en parallèle, comme l’explique le quotidien régional, Beye aurait déjà commencé à travailler sur un programme de reprise avec ses adjoint pour l’OM, se préparant à la possibilité de rester sur le banc olympien.